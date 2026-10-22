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陳瑞隆因個人因素辭台化獨董 即日生效
台化今天公告，陳瑞隆以個人因素為由，辭任獨立董事，以及審計委員會、永續發展委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會之委員職務。台化表示，今天接獲陳瑞隆的辭任書，並於同日生效。
陳瑞隆今年5月主持完中石化股東常會後，以個人生涯規劃考量為由，宣布辭去董事長職務，並於6月1日生效。
陳瑞隆曾任經濟部長，卸任後轉戰業界。陳瑞隆先前擔任中石化董事長，旗下子公司鼎越開發捲入京華城弊案，台北地檢署5月偵結京華城土地非常規交易案，對被告威京集團主席沈慶京等13人依違反證券交易法及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，陳瑞隆名列其中。
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