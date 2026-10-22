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高層遭聲押 泓德能源：營運財務正常、配合司法調查
泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌及財務長廖彥凱今天遭花蓮縣地方法院聲請羈押。泓德能源表示，公司營運與財務一切正常，也將配合司法機關調查。
泓德能源今天透過新聞稿說明，董事長謝源一、總經理周仕昌及財務長廖彥凱今天遭花蓮縣地方法院聲請羈押。公司目前尚未收到相關單位的官方文件，也將全力配合司法機關調查。
泓德能源強調，公司具專業經理人體制與內部控制制度，各項業務由專業團隊分工負責。因此，財務及資金調度不受影響，業務及專案皆照常推進。
泓德能源昨天公告說明配合檢調單位調查，今天開盤不久股價跌停至57.4元。
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