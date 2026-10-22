老宅延壽補助受理1,359件 明年最快1月再開放申請

老宅修繕補助明年還有機會申請。內政部22日表示，「老宅延壽計畫」預計最快明年1月至5月，由各縣市陸續公告第2梯次受理，並有意朝常態化編列預算方向推動，但須先檢視這兩年的執行成效，再研議後續補助重點及經費。

內政部召開部務會報後記者會，次長吳堂安表示，目前已有21縣市開辦，累計諮詢超過2.6萬人次，受理1,359件申請，其中透天住宅1,285件、公寓74件。金門縣預計11月4日開辦，屆時全國22縣市都將啟動受理。

各縣市申請量以台南市357件最多，其中352件為透天住宅；公寓申請則以新北市27件最多，新北整體受理122件，其餘95件為透天住宅。

國土署署長蔡長展說明，今年包含委託專業團隊等勞務費用，預算約17億元，其中住宅修繕補助約11.5億元；明年度預算約34.5億元。各縣市公寓與透天的經費配置，會依當地住宅型態分配，後續再視案件審查、核定及第2梯次申請情形調整。

國土署都更組組長王武聰指出，公寓涉及多名所有權人，整合意見需要時間，因此會保留部分補助額度，並由地方服務團協助溝通，讓今年尚未完成整合的社區，有機會在明年提出申請。

至於申請後多久能領到補助，蔡長展表示，案件核准後仍須施工，完工後才能請款，時間依工程複雜程度而異，整體預計於2028年完成執行及核銷。補助款由中央支應，地方政府不必另編配合款，但民眾仍須負擔自籌款。

對於未來是否常態化，蔡長展表示，內政部已有此方向，但仍須評估地方政府與專業團隊的執行量能、補助公平性及對都市更新的效益，再向行政院報告、爭取續編預算。