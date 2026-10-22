快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部推淨零綠領加值專案 過關即通識級應變人員享考照半價優惠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

當全台企業正全力衝刺「淨零排放」時，工作環境的「安全防護」同樣是不可妥協的基石。為了加值賦能綠領人才，環境部化學物質管理署與國家環境研究院攜手合作，針對於 115 年取得「環境部淨零綠領人才培育課程」48 小時合格證明的學員，首度推出限量僅 120 名的「淨零＋化學安全」8 小時跨域加值培訓。

也就是，學員只要加碼通識級毒性及關注化學物質專業應變人員訓練，順利結訓及通過測驗，即可享有訓練費 50%的半價優惠，且證書費全免。這波限量好康將於北、中、南三地各開辦一班，每班僅釋出 40 個名額，是永續菁英實踐專業升級、獲取雙重專業防護力的絕佳契機。

化學署指出，這項計畫旨在打破領域界線，讓熟悉減碳趨勢的菁英多一份保護自己的專業，也讓堅守廠區安全的環安衛人員進一步具備綠色視野，共同成為守護企業永續與安全的關鍵基石。本次推出的「通識級毒性及關注化學物質專業應變人員訓練」，課程著重於最真實的防護力培養，帶領學員學會看懂工作場所的化學品危害標示、掌握化災防護能力，以及在突發事故發生時，如何冷靜運用基本應變原則進行通報與處理。透過這 8 小時的精華淬鍊，學員將能把減碳知識延伸至實體的化學防護，真正做到「看得懂風險、知道怎麼做」。

為了降低進修門檻並鼓勵更多人才投入，化學署特別為這 120 位搶得先機的學員提供了實質獎勵機制。本次加值課程每人訓練費原為新台幣 3,900 元，只要學員把握限量名額順利結訓並通過測驗，學員只需支付 50%的訓練費用，證書費也將全額免費。化學署期盼透過這項實質的經費支持，轉化為學員持續進修的動力，讓具備雙重專業不再只是口號，而是人人都能觸及的職涯亮點。

本次加值課程將於 11 月起在北、中、南接力展開，分別由國立聯合大學、國立雲林科技大學及國立高雄科技大學接力開班，各區名額僅限 40 人，額滿為止。無論您是蓄勢待發的青年學子、企業內的環安衛推手，還是致力於永續發展的上班族，只要符合資格，這都是補足您專業拼圖的最佳時機。

淨零 環境部 化學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康主題館／醫療永續共創聯盟 啟動綠色、數位轉型

雙部長領航淨零與氣候韌性 衛福部與環境部成立「醫療永續共創聯盟」

卓榮泰拍板永續政策綱領修正 增設循環經濟專案小組

石化業告別傳統巡檢 產發署攜台氯導入六智慧工安技術

相關新聞

碳費、ETS雙軌逼近 排碳大戶把握兩年布局碳資產

全球碳定價浪潮加速席捲亞洲，台灣也迎來碳管理制度轉型。根據RECCESSARY分析，台灣碳費制度已於2025年上路，首期碳費於2026年5月繳交；環境部則規劃於2028年啟動台灣總量交易制度（TW-ETS）試行，預計涵蓋約18家排碳大戶，占碳費管制排放量約八成，形成碳費與ETS雙軌並行的過渡期。

北市豪宅跌落神壇！四大指標社區身價縮水 每坪價差近80萬元

房市寒流不僅衝擊一般住宅，就連台北市頂級豪宅也難以倖免。住商機構根據台北地政雲資料統計，今年以來北市多個指標豪宅成交價格不如往昔，其中知名豪宅「松濤苑」每坪成交價跌破250萬元，「台北之星」更與社區歷史最高價相差近80萬元。房仲業者分析，受到央行信用管制、貸款緊縮及股市熱絡影響，豪宅買方態度轉趨保守，昔日屢創天價的盛況已難再現。

豪宅「松濤苑」三年現新買家 五樓戶4.6億現金成交、單價寫新低

根據實價登錄最新資料，台北市中正區植物園景觀豪宅「松濤苑」，今年6月一名自然人以總價4億6,180萬元無貸款交易，買下原潤泰創新國際持有的5樓戶，連六個車位共258.22坪，每坪成交單價244.33萬元，為該社區實價登錄最低單價，不排除因該戶交易為低樓層，或熟人交易，因此價格略低於市場均價售出。

北市高價豪宅房價接連失守 台北之星每坪價差近80萬、松濤苑寫新低

房市今年這股寒流，也吹進台北市豪宅市場。住商機構觀察台北地政雲資料，北市中正區知名豪宅「松濤苑」近期成交單價跌破250萬元大關，與過去最高單價270萬元相比亦有明顯落差；另外，北市今年以來亦有不少豪宅出現社區新低，例如大安區「台北之星」7月每坪成交單價約190萬元、中山區「輕井澤」6月每坪成交單價152.8萬元等。

國泰房地產：第3季房市價穩量增 惟房市銷售率仍陷低檔

房市出現回溫跡象，但買氣仍未全面復甦。國建發布最新國泰房地產指數調查報告，第3季全國房市無論較上季或去年同期，均呈現「價穩量增」，惟整體銷售率僅5.62%，仍處近一年低檔。

台北房市冷、房價卻不跌！7月交易量月減17％ 這區最慘

台北市房市買氣持續降溫，交易量、交易金額同步下滑，但房價仍有支撐。台北市地政局22日公布最新實價登錄統計，2026年7月全市交易量484件，月減7.63％、年增14.15％；交易總額167.68億元，月減17.59％、年增34.98％。住宅價格指數仍微幅上揚至131.16，月增0.1％，呈現交易降溫、房價持穩的市況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。