環境部推淨零綠領加值專案 過關即通識級應變人員享考照半價優惠

當全台企業正全力衝刺「淨零排放」時，工作環境的「安全防護」同樣是不可妥協的基石。為了加值賦能綠領人才，環境部化學物質管理署與國家環境研究院攜手合作，針對於 115 年取得「環境部淨零綠領人才培育課程」48 小時合格證明的學員，首度推出限量僅 120 名的「淨零＋化學安全」8 小時跨域加值培訓。

也就是，學員只要加碼通識級毒性及關注化學物質專業應變人員訓練，順利結訓及通過測驗，即可享有訓練費 50%的半價優惠，且證書費全免。這波限量好康將於北、中、南三地各開辦一班，每班僅釋出 40 個名額，是永續菁英實踐專業升級、獲取雙重專業防護力的絕佳契機。

化學署指出，這項計畫旨在打破領域界線，讓熟悉減碳趨勢的菁英多一份保護自己的專業，也讓堅守廠區安全的環安衛人員進一步具備綠色視野，共同成為守護企業永續與安全的關鍵基石。本次推出的「通識級毒性及關注化學物質專業應變人員訓練」，課程著重於最真實的防護力培養，帶領學員學會看懂工作場所的化學品危害標示、掌握化災防護能力，以及在突發事故發生時，如何冷靜運用基本應變原則進行通報與處理。透過這 8 小時的精華淬鍊，學員將能把減碳知識延伸至實體的化學防護，真正做到「看得懂風險、知道怎麼做」。

為了降低進修門檻並鼓勵更多人才投入，化學署特別為這 120 位搶得先機的學員提供了實質獎勵機制。本次加值課程每人訓練費原為新台幣 3,900 元，只要學員把握限量名額順利結訓並通過測驗，學員只需支付 50%的訓練費用，證書費也將全額免費。化學署期盼透過這項實質的經費支持，轉化為學員持續進修的動力，讓具備雙重專業不再只是口號，而是人人都能觸及的職涯亮點。

本次加值課程將於 11 月起在北、中、南接力展開，分別由國立聯合大學、國立雲林科技大學及國立高雄科技大學接力開班，各區名額僅限 40 人，額滿為止。無論您是蓄勢待發的青年學子、企業內的環安衛推手，還是致力於永續發展的上班族，只要符合資格，這都是補足您專業拼圖的最佳時機。