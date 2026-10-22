碳費、ETS雙軌逼近 排碳大戶把握兩年布局碳資產

全球碳定價浪潮加速席捲亞洲，台灣也迎來碳管理制度轉型。根據RECCESSARY分析，台灣碳費制度已於2025年上路，首期碳費於2026年5月繳交；環境部則規劃於2028年啟動台灣總量交易制度（TW-ETS）試行，預計涵蓋約18家排碳大戶，占碳費管制排放量約八成，形成碳費與ETS雙軌並行的過渡期。

碳費與ETS雙軌推進，排碳大戶面臨成本壓力。在全球碳價走升趨勢下，台灣現行一般碳費費率為每噸新台幣300元，預估2030年後可能提高至每噸1,200至1,800元。國內前十大排碳大戶占碳費徵收對象排放量約35%，其中台塑石化排放量達2,420萬噸二氧化碳當量，中鋼則為1,800萬噸。若中鋼適用一般費率，第一期碳費負擔高達54億元；即使申請每噸50元的優惠費率，仍須負擔約1.8億元。

碳費對企業獲利的影響也不容小覷。以石化業為例，若適用一般費率，2026年碳費對淨利的侵蝕幅度約67%，至2030年將升至222%；若採取積極減碳措施，淨利侵蝕幅度可降至22%至44%。進一步觀察TW-ETS上路後的影響，以鋼鐵業A公司為例，由於實際排放量持續高於核配額度，須額外購入碳權，至2035年，積極情境下的營業成本增幅仍高達19.28%。

此外，TW-ETS制度細節待定，免費配額核配成關鍵。根據法人分析，TW-ETS試行計畫草案預計於2026年底提出，目前仍有四大核心待確認，包括管制範疇、排放總量設定、排放額度核配方式，以及市場穩定與抵換機制。

其中，排放額度將採免費核配或拍賣、以歷史排放量或標竿法核配，都是產業關注焦點。台灣現行高碳洩漏風險（CL）折扣機制，未來是否轉化為ETS免費配額，例如CL係數0.2是否對應80%免費配額，也將影響企業碳成本。

除國內碳定價制度外，出口製造業也面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等外部壓力。根據預測，至2030年，東南亞出口商如越南熱軋鋼捲（HRC）的CBAM碳成本可能升至每噸192.62歐元；對高曝險出口商而言，每批出貨1萬噸，利潤損失恐達35.3萬歐元。

法人建議，把握兩年準備期，企業加速布局碳資產管理。在TW-ETS正式試行前，2026至2027年是企業建立碳管理能力的關鍵窗口。企業應導入內部碳定價（ICP），並與市場碳價接軌，評估碳成本對營運與獲利的影響；同時，優先評估再生能源轉型、碳捕捉與封存等減碳投資，精準試算排放額度缺口，備妥可供查驗的監測、報告與查證（MRV）數據，並積極參與TCX與EEX拍賣平台試行及相關模擬演練，提早建立碳資產管理機制，以因應碳定價制度與國際貿易規範變化，維持市場競爭力。