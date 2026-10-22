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北市豪宅跌落神壇！四大指標社區身價縮水 每坪價差近80萬元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
房市寒流不僅衝擊一般住宅，就連台北市頂級豪宅也難以倖免，其中知名豪宅「松濤苑」每坪成交價跌破250萬元。圖／住商機構提供
房市寒流不僅衝擊一般住宅，就連台北市頂級豪宅也難以倖免，其中知名豪宅「松濤苑」每坪成交價跌破250萬元。圖／住商機構提供

房市寒流不僅衝擊一般住宅，就連台北市頂級豪宅也難以倖免。住商機構根據台北地政雲資料統計，今年以來北市多個指標豪宅成交價格不如往昔，其中知名豪宅「松濤苑」每坪成交價跌破250萬元，「台北之星」更與社區歷史最高價相差近80萬元。房仲業者分析，受到央行信用管制、貸款緊縮及股市熱絡影響，豪宅買方態度轉趨保守，昔日屢創天價的盛況已難再現。

根據台北地政雲資料，因知名企業家入住而聲名大噪的中正區豪宅「松濤苑」，今年6月5樓戶以總價4億6180萬元成交，換算每坪244.3萬元。相較2015年8月6樓戶曾以約5億元成交、每坪270.6萬元創下社區最高紀錄，兩戶僅差一層樓，每坪價差卻超過26萬元。

大安區「潤泰敦仁」也出現類似情況。該社區2015年10月曾以每坪219.1萬元創下最高紀錄，但去年10月5樓戶成交單價降至190萬元，今年8月16樓高樓層戶別也僅以每坪193.4萬元成交，連續兩筆交易失守200萬元大關。

跌價幅度更明顯的是大安區「台北之星」，2023年6月28樓戶曾以每坪269.1萬元成交，創下社區歷史新高，但今年7月19樓戶成交單價僅190萬元，每坪價差達79.1萬元。

另外，中山區大直豪宅「輕井澤」，2015年5月5樓戶曾創下每坪209.2萬元紀錄，今年6月成交的9樓戶，即使樓層較高，每坪成交價卻僅152.8萬元，價差達56.4萬元。

住商不動產北市區協理錢思明分析，北市豪宅過去憑藉地段及稀缺性屢創天價，但央行信用管制限縮高總價住宅貸款成數，加上私法人購屋受到限制，高資產族群對資金配置更加審慎，部分資金轉向股市，「股熱房冷」現象也讓豪宅市場逐漸回歸理性。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，豪宅價格仍受樓層、景觀、裝潢及建商品牌等因素影響，但近期部分社區即使高樓層交易，也難重返歷史高點，顯示買方態度趨於保守，高總價住宅若缺乏足夠稀缺性，未來恐更難維持過往天價。

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房市今年這股寒流，也吹進台北市豪宅市場。住商機構觀察台北地政雲資料，北市中正區知名豪宅「松濤苑」近期成交單價跌破250萬元大關，與過去最高單價270萬元相比亦有明顯落差；另外，北市今年以來亦有不少豪宅出現社區新低，例如大安區「台北之星」7月每坪成交單價約190萬元、中山區「輕井澤」6月每坪成交單價152.8萬元等。

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