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正瀚董座吳正邦獲全球農糧先獎 創新植物生理調控技術展現台灣競爭力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
正瀚生技董事長吳正邦（左一）獲選2026全球農糧先獎，也是台灣首位入選代表。正瀚生技／提供
正瀚生技董事長吳正邦（左一）獲選2026全球農糧先獎，也是台灣首位入選代表。正瀚生技／提供

正瀚-創（6534）22日宣布，董事長吳正邦獲選世界糧食獎基金會（World Food Prize Foundation）2026年「Top Agri-food Pioneers」，成為全球40位獲選農糧創新先驅獎，並於美國愛荷華州德梅因（Des Moines）舉行的世界糧食獎（World Food Prize）相關活動中接受表揚。

這項殊榮不僅肯定吳正邦長期投入農業科技創新的努力，也讓台灣農業生技實力再次受到國際關注。

正瀚生技表示，面對氣候變遷、極端氣候、農業資源有限及全球糧食需求持續增加等挑戰，如何在兼顧環境永續的前提下提升農業生產力，已成為全球共同關注的重要議題。吳正邦長期致力於植物生理調控技術的研究與應用，帶領正瀚生技以科學創新為核心，開發能協助作物發揮生長潛力、提升逆境適應能力及資源利用效率的農業科技產品，為全球農民提供更具永續性的解決方案。

世界糧食獎基金會素有「農業諾貝爾獎」之稱，長期表彰對全球糧食安全、農業創新與永續發展具重大貢獻的國際領袖與創新者，具備高度的學術權威、產業代表性與國際指標意義。2026年適逢世界糧食獎基金會40周年，特別選出來自全球30個國家的40位農業科學家、企業家、研究人員與農業創新領袖，吳正邦董事長成為全球40位獲選者之一，也是台灣首位入選代表，極具國際指標性，堪為台灣農業生技的國際里程碑。

吳正邦認為，農業科技創新的真正價值，不僅在於技術突破，更在於能否實際協助農民改善生產條件、提高農業韌性，並為全球糧食安全帶來正面影響。

此次獲選全球農糧先驅，象徵台灣農業科技在國際舞台上的能見度持續提升，也展現台灣企業參與全球永續農業發展的潛力。對於此次獲獎，吳正邦表示：「正瀚始終秉持堅定的使命，希望透過創新科技，協助農民釋放作物潛能、強化農業社群，並在氣候變遷的挑戰下，推動更永續的農業發展。這份國際肯定不僅屬於我個人，更屬於正瀚團隊，以及所有與我們共同努力的農業夥伴。這項榮譽也讓我們對農業科技的未來更加充滿信心。」

正瀚生技多年來持續投入研發，並積極推動技術在不同作物及農業環境中的實際應用，致力於將科學研究成果轉化為農民可運用的解決方案。正瀚生技所研發的創新技術，著重於啟動植物自身的生理調節機制，協助作物在不同環境條件下維持生長表現，進而提升農業生產效率，減少資源浪費。

此次獲獎為正瀚生技的國際發展寫下重要里程碑。未來，公司將持續深化植物生理調控技術研發，拓展國際合作，結合科學創新與永續農業理念，協助全球農民因應氣候變遷與糧食安全挑戰。

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