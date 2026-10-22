工研院「AI在宅醫療」獲APEC基金支持 推跨國場域應用與產業合作

全球高齡化浪潮促使各國加速推進在宅醫療政策，工研院在經濟部產業技術司支持下，長期投入智慧醫療與在宅照護科技研發，並於22日宣布「AI在宅醫療」計畫獲得亞太經濟合作會議（APEC）「未來健康照護子基金」補助，同時獲智利、韓國、馬來西亞及越南等4個APEC經濟體支持，成為今年台灣唯一獲該基金支持的計畫。此次獲得國際肯定，不僅展現台灣在宅醫療科技的研發實力，也為深化亞太智慧醫療合作、推動跨國場域應用及協助產業拓展國際市場奠定基礎。

APEC「未來健康照護子基金」由我國倡議成立，為APEC首個以健康照護為主題的子基金，旨在因應亞太區域人口高齡化、慢性疾病照護及醫療資源分布不均等共同挑戰，鼓勵運用數位健康、人工智慧（AI）及公私部門合作，發展以病患為中心的創新醫療模式。工研院此次以「AI在宅醫療」計畫獲得支持，將台灣累積的智慧醫療研發及場域應用經驗帶入APEC合作平台，促進亞太各經濟體在遠距醫療與居家照護領域的交流合作。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅指出，面對全球高齡人口增加、慢性疾病照護需求攀升及醫療人力短缺等挑戰，如何將醫療量能延伸至患者家中的在宅醫療模式，已成為各國推動醫療照護轉型的重要方向。工研院「AI在宅醫療」計畫從第一線臨床需求出發，整合穿戴式裝置、遠端生理監測、AI預測分析及智慧導引等技術，協助醫療團隊跨越場域限制，即時掌握患者生理變化及健康狀態，及早辨識異常風險並適時介入處置，減少病患往返醫院的負擔，提升在宅醫療的照護效率與便利性。

在技術落地方面，工研院「AI在宅醫療」計畫已於台東、新北及彰化等醫療院所進行場域驗證，依據不同地區的醫療環境與臨床需求，持續優化遠端健康監測、醫療資訊傳輸及AI輔助判讀等技術應用。透過跨區域場域驗證，累積第一線臨床經驗，並針對偏鄉醫療資源不足、高齡及行動不便病患就醫不易等問題，探索更符合實際照護需求的應用模式，為後續擴大在宅醫療服務建立基礎。

除工研院的技術研發與場域驗證，國內醫療科技業者也積極布局在宅醫療相關設備與數位平台。例如，能資國際開發的可攜式X光機，將傳統X光設備微型化，重量僅3.2公斤，並符合低劑量成像、低輻射洩漏臨床用等級，讓影像檢查可延伸至更多照護場域；商之器則透過醫療影像AI整合平台及行動醫療技術，串聯醫療影像、AI與行動裝置，支援跨院影像調閱及遠距診療，協助醫療人員取得所需的影像資訊。

展望未來，工研院將持續在經濟部產業技術司支持下，運用APEC國際合作平台，深化台灣與亞太各經濟體在智慧醫療領域的交流。預計於2027年分別在越南及台北舉辦APEC國際研討會，分享各經濟體在AI智慧醫療、遠距監測及在宅照護應用的交流與經驗。工研院也將持續串聯國內醫療科技業者，結合亞太各經濟體的照護需求，推動跨國技術合作與場域應用，協助台灣業者拓展國際市場。