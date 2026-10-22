豪宅「松濤苑」三年現新買家 五樓戶4.6億現金成交、單價寫新低

根據實價登錄最新資料，台北市中正區植物園景觀豪宅「松濤苑」，今年6月一名自然人以總價4億6,180萬元無貸款交易，買下原潤泰創新國際持有的5樓戶，連六個車位共258.22坪，每坪成交單價244.33萬元，為該社區實價登錄最低單價，不排除因該戶交易為低樓層，或熟人交易，因此價格略低於市場均價售出。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且法人或高資產族買賣豪宅常有多元考量，包括資產配置，或關係人的資金規劃。

張旭嵐分析，「松濤苑」是潤泰建設知名的豪宅代表作，2013年完工，至今包含兩筆親友交易已揭露14筆，2015年8月6樓戶創下社區最高單價270.6萬，除了最新交易的五樓戶和二樓戶，其餘每戶幾乎都站穩250萬以上的行情水準。

進一步觀察今年截至目前為止，台北市豪宅兩百萬俱樂部交易，仍以陶朱隱園單價300.56萬元居冠，其次為信義聯勤285.7萬，今年剛交屋的璞永敦仰單價252.5萬元排名第三，松濤苑244.33萬元暫居第四，皇翔御琚225.01萬元名列第五。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台北市單價兩百萬元的交易，過去高度集中在信義計畫區、大直水岸、大安森林公園等地，但近年包括敦化南北路、中山北路、復興南路、民生東路等地，也接連出現單價逾200萬元交易，顯示台北市的高價交易版圖，已有擴大發展的趨勢。

陳定中指出，台北市各項發展完善，但土地資源稀缺，長年來推案難度都相當高，直到近年都市更新、危老重建蓬勃發展，許多過去鮮有新案釋出的區段，總算浮現久違的供給，例如小巨蛋附近的「璞永敦仰」，就是近期都更豪宅的高價代表。

陳定中表示，豪宅價格在待售物件稀少的基礎下，更有創價彈性，加上危老、都更的整合成本高，鞏固新案的推案價碼，甚至也同步拉高中古豪宅的行情，使台北市高單價交易的足跡愈來愈廣泛。