北市高價豪宅房價接連失守 台北之星每坪價差近80萬、松濤苑寫新低

房市今年這股寒流，也吹進台北市豪宅市場。住商機構觀察台北地政雲資料，北市中正區知名豪宅「松濤苑」近期成交單價跌破250萬元大關，與過去最高單價270萬元相比亦有明顯落差；另外，北市今年以來亦有不少豪宅出現社區新低，例如大安區「台北之星」7月每坪成交單價約190萬元、中山區「輕井澤」6月每坪成交單價152.8萬元等。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年房市受到信用管制、貸款緊縮等因素衝擊，即便是頂級豪宅，亦難以如過一般屢創天價。

根據台北地政雲，有知名企業家入住而聲名大噪的指標豪宅「松濤苑」，6月時5樓戶以總價4億6180萬元成交，換算單價約244.3萬元；不過，該指標豪宅過去屢創天價，例如社區最高單價的6樓戶，就曾於2015年8月以總價約5億元成交，換算單價約270.6萬元，如今交易與社區最高價僅差一層樓，每坪價差卻差逾26萬元。

無獨有偶，根據台北地政雲，大安區「潤泰敦仁」2015年10月時，4樓戶曾創下每坪219.1萬元的社區最高紀錄，不過該社區去年10月5樓戶成交，每坪成交單價僅190萬元，近期於今年8月高樓層的16樓戶別成交，每坪單價也僅為193.4萬元，雙雙跌破200萬元大關。

另外，依據統計，大安區指標豪宅「台北之星」，該社區2023年6月曾有28樓戶別以每坪269.1萬元成交，寫下社區歷史新高，但今年7月19樓戶別成交單價僅190萬元，雖說兩者樓層有別，不過每坪價差將近80萬元亦實屬罕見。

同時，大直豪宅「輕井澤」2015年5月5樓戶，曾以每坪209.2萬元成交創社區新天價，但該社區今年6月9樓戶比過往最高價的戶別較高，但每坪僅以152.8萬元交易。

住商不動產北市區協理錢思明分析，北市「天龍國」豪宅有其地段優勢與產品稀缺性，過往易創造市場話題，進而屢創天價，惟自央行信用管制措施以來，限縮高總價住宅貸款成數，並限制私法人購屋。

而高資產買方對資金配置更為審慎，多半不急於進場，且面對房市前景不明，更傾向於將資產放入股市，進而衝擊高總價買氣，隨著「股熱房冷」現象持續，整體市場亦回歸理性，致使同社區新舊交易出現明顯價差。

賴志昶認為，豪宅市場向來與一般住宅有所差異，除地段之外，社區價位與建商品牌，樓層、景觀及裝潢等，都可能影響交易價格；觀察近期部分指標豪宅，即便近期成交戶別樓層較高，單價仍未能重返歷史高點，顯示過去豪宅市場買盤轉趨保守，高總價物件若缺乏足夠稀缺性，社區想維持過往高價，恐怕越來越難。