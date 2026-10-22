國泰房地產：第3季房市價穩量增 惟房市銷售率仍陷低檔

房市出現回溫跡象，但買氣仍未全面復甦。國建發布最新國泰房地產指數調查報告，第3季全國房市無論較上季或去年同期，均呈現「價穩量增」，惟整體銷售率僅5.62%，仍處近一年低檔。

值得注意的是，各都會區房價走勢分歧，僅桃園、台中較上季上漲，其餘地區持穩或下跌，顯示市場雖有回溫訊號，但整體交易量仍處歷史低檔，短期房價恐持續盤整。

據2026年第3季國泰房地產指數報告顯示，相較上一季與相較去年同季均為價穩量增。本季成交價和開價維持穩定，議價率小幅縮減；推案量中幅增加、成交量小幅增加、銷售率維持穩定。

國建指出，受惠AI需求帶動出口與經濟成長，央行上調全年經濟成長率預測至11.48%；惟內需仍溫和，決議維持利率不變。房市方面，9月進一步調升第二戶購屋貸款成數，購置住宅貸款比率續增，惟民眾對房價上漲的預期偏弱，房市交易動能及房價漲勢仍緩。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，全國房價維持穩定，惟各都表現分歧、增減互見，僅桃園、台中上漲，其餘都市持穩或下跌；成交量小幅增加，台北、台南增幅較明顯。

相較去年同季，各地區成交價持穩或上漲，以新竹縣市漲幅較大；成交量全國小幅增加，高雄增幅較明顯。

從四季移動趨勢觀察，各地區本波成交價均大幅超越2013年至2015年波段高點，價格普遍維持高檔或緩和上升，僅台中市自高點小幅回軟；成交量近兩年急速量縮，僅台北、桃園及高雄本季量能較上季略有回升。

本季全國房市呈現價穩量增，多數都市推案量較前期回升，部分反映遞延案及大型個案集中推出；惟整體銷售率5.62%，仍維持近一年低檔，市場量能回升仍有限。

國建指出，央行再次放寬第二戶貸款成數，可望帶動換屋需求及交易量回溫，惟仍受信用管制與供給壓力影響，短期房價維持盤整、區域分化格局。綜合本季表現，相較上一季及去年同季皆為價穩量增，房市表現相對偏強，整體量能仍處歷史偏低水準。