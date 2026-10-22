台北房市冷、房價卻不跌！7月交易量月減17％ 這區最慘

台北市房市買氣持續降溫，交易量、交易金額同步下滑，但房價仍有支撐。台北市地政局22日公布最新實價登錄統計，2026年7月全市交易量484件，月減7.63％、年增14.15％；交易總額167.68億元，月減17.59％、年增34.98％。住宅價格指數仍微幅上揚至131.16，月增0.1％，呈現交易降溫、房價持穩的市況。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，7月在央行不再打房卻無實際作為，讓房市持續疲弱，且當時股市大幅震盪跌落，資金套牢也無其他選擇可言，首都房市當然也難不受影響，不過因為未來展望正向，價格終究有一定認知度，令房價未隨量弱而下跌。

觀察各行政區7月交易量表現，12個行政區中有3區增加、8區減少、1區持平，其中以北投區表現最為突出，交易量月增23.40％，增幅居全市之冠；南港區則月減29.41％，減幅最大。

各行政區交易總額方面，以大安區30.49億元居冠，信義區23.87億元、內湖區20.70億元分居第二、三名；交易總額最低為大同區，僅4.41億元，最高的大安區與最低的大同區相差約5.9倍。

若從交易總額增減觀察，北投區同樣表現最強，月增47.23％，不僅交易量增加，交易金額也同步走高；南港區則月減48.33％，為全市減幅最大行政區，顯示各區房市交易表現明顯分歧。

值得注意的是，儘管台北市交易量與交易總額雙雙下滑，住宅價格指數仍呈現小幅上漲。2026年7月全市住宅價格指數為131.16，較6月131.03月增0.10％，較去年同期127.04年增3.24％。

進一步觀察不同住宅產品，大樓住宅價格指數143.60，較6月143.08月增0.36％；公寓住宅價格指數113.84，較6月114.00月減0.14％；小宅住宅價格指數130.52，較6月130.45月增0.05％。

整體而言，7月台北市住宅價格表現仍相對穩定，其中大樓漲幅最為明顯，公寓則小幅修正。觀察全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線下降外，其餘皆呈現上升走勢，反映台北市房價尚未隨交易降溫出現全面性修正。

陳炳辰分析，第3季為傳統房市淡季，又遇冷氣團揮之不去，就算台北市房市風險低、保值性佳，還是因為高房價在銷售上較難求快。後續來說則是喜憂參半，一方面因為央行針對多屋族調整政策，且選舉進入倒數階段，會是偏向利多面向，但另一方面的升息趨勢與股市起伏依然對房市信心難以匯聚，台北市房市還是以訴求持穩為主。