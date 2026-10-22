藥華藥搶攻澳洲 PV、ET 雙適應症市場 加速藥證申請及商業化布局

藥華藥（6446）加速拓展澳洲市場，執行長林國鐘近日率團參加2026年澳洲國際生技大會，與澳洲臨床研究機構Novotech簽署合作備忘錄（MoU），深化當地臨床研究合作。

此外公司也同步推進新藥Ropeg在澳洲真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）雙適應症藥證申請準備工作，並積極籌組當地營運及商業化團隊，為未來進軍澳洲市場預作準備。

藥華藥表示，澳洲是公司深化亞太及全球市場布局的重要一環。繼澳洲子公司10月1日正式進駐墨爾本澳洲眼科研究中心（CERA）後，此次由林國鐘親自率團赴澳，除參與國際生技產業交流，也積極接觸當地醫療專家、臨床研究機構及具備醫藥產業商業化經驗的高階管理人才，加速建立澳洲在地營運體系。

林國鐘表示，從成立澳洲子公司，到此次與當地骨髓增生性腫瘤（MPN）領域專家、產業夥伴及高階人才交流，藥華藥正逐步將澳洲市場布局轉化為具體行動。未來將持續準備Ropeg於PV及ET兩項適應症的澳洲藥證申請，深化與當地關鍵意見領袖（KOL）及醫療體系合作，並加速建立澳洲團隊，期望讓Ropeg早日提供澳洲MPN患者新的治療選擇。

2026年澳洲國際生技大會（AusBiotech International Conference）於10月21日至23日在昆士蘭黃金海岸舉行，由澳洲生技協會主辦，是澳洲規模最大的年度生技產業盛會。今年首度結合醫材大會AusMedtech及投資大會AusBiotech Invest於同周登場，預計吸引約2,000名來自全球生技製藥、投資、學研及政府機構的代表參與。

大會期間，藥華藥澳洲子公司代理總經理Teresa Morgan代表公司，與澳洲臨床研究機構Novotech副總Daniela Caiazza簽署合作備忘錄，並由我國駐澳大利亞台北經濟文化辦事處代表王良玉，以及澳洲生技協會執行長Rebekah Cassidy共同見證。

藥華藥指出，此次簽署合作備忘錄，主要目的在於串聯澳洲臨床研究資源，深化當地合作網絡，為後續在澳洲推動臨床開發及產品布局奠定基礎。

另一方面，藥華藥此次也安排多場產業交流，聚焦PV、ET兩項疾病的治療現況、臨床需求及尚未被滿足的醫療需求，並向當地醫療專家介紹自主研發生產的新藥Ropeg。

藥華藥表示，與會專家對於增加澳洲MPN患者的治療選擇，以及Ropeg未來在澳洲的發展潛力表達高度關注，進一步強化公司拓展當地市場的信心。

在商業化布局方面，藥華藥已積極接洽多位具有澳洲醫藥產業及商業化經驗的高階管理人才，規劃自行建立當地管理及商業化團隊，逐步強化在地法規、醫學及市場營運能力，為Ropeg未來在澳洲取得藥證後的市場推廣及長期發展預作準備。