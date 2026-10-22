聯合再生能源連續14年獲經濟部能源署表揚

2026台灣國際智慧能源週暨台灣國際淨零永續展於16 日落幕，聯合再生以太陽能電池與模組產品，獲經濟部能源署「傑出多元綠能獎」 （原金能獎） ，連續14年獲獎。

此外，今年以「能源港灣」為概念策展，再度蟬聯「永續獎」金獎。兩項獎項。評比內容包含太陽光電產品技術與永續發展行動，顯示聯合再生能源在產品研發、品質管理、生態保育及社會參與上的長期投入與成果。

「金能獎」，自 2013 年起，依據輸出效率、性能與可靠度等測試，評選具備優良品質與市場競爭力的台灣太陽光電產品。今年聯合再生能源旗下 N 型TOPCon 高效雙面太陽能電池及 Glory 雙玻雙面 TOPCon 太陽能模組，分別榮獲「傑出供應鏈獎－優質太陽光電產品」電池類與模組類兩項。

其中，N型 TOPCon 太陽能電池採用先進鈍化接觸技術，轉換效率最高達25.7%，並具備優異抗電致衰減（PID）能力；Glory 雙玻雙面 TOPCon 太陽能模組則結合高效電池與雙層玻璃封裝製程，兼具雙面發電效益、抗鹽害能力及機械負載耐久性，提升不同環境條件下的耐候性與發電穩定性。

「能源港灣」蟬聯永續獎金獎，低碳設計、生態保育、跨界交流讓永續發聲除了持續精進產品技術，聯合再生能源今年也以「能源港灣」為概念，參與「台灣國際智慧能源周暨台灣國際淨零永續展」，並且蟬聯「永續獎」金獎。

展場以「能源的再生」、「人與自然的共生」及「永續議題的發聲」為核心，選用甘蔗板、蜂巢板等低碳建材，重複利用既有設備，搭配數位展示減少資源消耗。