台北之星打85折、松濤苑寫新低 天龍豪宅跌落神壇？

房市寒流吹進台北市豪宅市場。住商機構觀察台北地政雲資料，中正區知名豪宅「松濤苑」近期成交單價跌破250萬元大關，與過去最高單價270萬元相比亦有明顯落差。

另外，北市今年以來亦有不少豪宅出現社區新低，例如「台北之星」換代銷打出85折銷售，7月成交單價約190萬元，另中山區「輕井澤」6月成交單價152.8萬元等。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近期指標豪宅，即便成交戶別樓層較高，單價仍未能重返歷史高點，顯示豪宅市場買盤保守，高總價物件若缺乏足夠稀缺性，社區想維持過往高價，恐怕越來越難。

根據台北地政雲，北市指標豪宅「松濤苑」，6月時5樓戶以總價4億6,180萬元成交，換算單價約244.3萬元。

該指標豪宅過去6樓戶，曾以總價約5億元成交，換算單價約270.6萬元，最新交易與社區最高價僅差一層樓，每坪價差卻差逾26萬元。

無獨有偶，大安區「潤泰敦仁」2015年10月時，4樓戶曾創下每坪219.1萬元的社區最高紀錄，不過該社區去年10月5樓戶成交，成交單價僅190萬元，近期於今年8月高樓層的16樓戶別成交，單價也僅為193.4萬元，雙雙跌破200萬元大關。

另外，依據統計，大安區指標豪宅「台北之星」，該社區2023年6月曾有28樓戶別以每坪269.1萬元成交，寫下社區歷史新高，但今年7月19樓戶別成交單價僅190萬元，雖說兩者樓層有別，不過每坪價差將近80萬元亦實屬罕見。

同時，大直豪宅「輕井澤」2015年5月5樓戶，曾以每坪209.2萬元成交創社區新天價，但該社區今年6月9樓戶比過往最高價的戶別較高，但每坪僅以152.8萬元交易。

住商不動產北市區協理錢思明表示，北市豪宅具地段優勢與產品稀缺性，過往易創造市場話題，屢創天價，惟自央行信用管制措施以來，高資產買方對資金配置更為審慎，不急於進場，且面對房市前景不明，更傾向於將資產放入股市，致使同社區新舊交易出現明顯價差。