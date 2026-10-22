從護理臨床到產業量產 中榮攜手益沅推出安瓿剝開器敲開醫療安全之門

從護理臨床到產業量產，安瓿剝開器敲開醫療安全之門！台中榮總22日宣布，透過技術移轉，與合作廠商益沅塑膠工業共同推出「榮益安瓿剝開器」，可有效降低徒手開啟安瓿所造成的玻璃割傷及銳器傷害風險，展現護理專業與臨床創新能量，市場商機可期。

這項創新的起點，來自臨床工作中的一份「不捨」。台中榮總護理師賴曼云發現，護理人員每天需開啟大量安瓿瓶，現有輔助工具雖能降低割傷風險，但在安全性、便利性及操作穩定度上仍可改善，因此在父親支持下投入研發。

歷經8年反覆設計、修正與驗證，期間父親離世，賴曼云也曾想放棄，但父親生前叮嚀「既然做了，不要半途而廢」，成為前行的力量。

在護理部督導長聶曉琪、護理師陳瑞羚及跨部門團隊協助下，持續測試與改良，這個看似小小的工具，承載著對同仁安全的關心，也延續父女間的約定，終於在2026年8月完成技轉並量產上市，實現8年的堅持與承諾。

台中榮總護理部主任張美玉表示，在護理人力緊縮的環境下，更應重視第一線護理人員的職業安全與工作支持。臨床護理師能從日常照護中敏銳發現問題，進一步將創意轉化為兼具安全性與實用性的產品，十分難得。

「榮益安瓿剝開器」可有效降低徒手開啟安瓿所造成的玻璃割傷及銳器傷害風險，不僅展現護理專業與臨床創新能量，更榮獲國家新創獎及新創精進獎肯定，並成功技轉量產，讓創新成果真正落實於臨床照護，護理部會持續營造安全、尊重且具支持性的護理友善職場。

台中榮總醫學研究部技術轉移中心主任傅彬貴指出，醫院結合中部精密機械、金屬加工、塑膠射出及模具產業優勢，透過技轉中心媒合臨床需求與在地產業，將護理創意轉化為醫療產品。

「榮益安瓿剝開器」由護理部、麻醉部科主任吳志成及益沅塑膠共同改良，歷經1,116次臨床開瓶驗證，可安全剝開安瓿瓶及開啟玻璃藥瓶鋁蓋，安全率達100%、滿意度近90%，具備高度安全性與實用價值，也展現國內中小企業技術跨入醫療或醫材領域的能量。

合作廠商益沅塑膠工業位於台中工業區，由代工製造起步，逐步拓展至工業用品與醫療器材領域。總經理施源霦表示，醫材生產須符合嚴格法規，從模具設計、製程驗證到包裝出貨，皆需兼顧可追溯、品質安全及低碳永續。

益沅已導入自動化設備、取得醫材生產認證，並成立設計部門發展自有品牌。「榮益安瓿剝開器」不僅承載賴父對女兒的期許，也成為益沅跨足醫材市場的重要起點。未來將持續與台中榮總推動技轉合作，擴充醫材研發與生產量能。

益沅塑膠在1988年創立，專精於單、雙色塑膠鋼模，雙色雙料射出成型零件、醫療器材零件生產加工組裝及特殊模具開發製造等，累積超過30年在塑膠射出的生產與研發技術，並陸續通過ISO9001、ISO14001、ISO13485、GMP/QMS認證。

公司近年來更跨足環保綠能領域，採用自動化生產設備及精密的檢測儀器，生產精密醫療器材零件，供應醫療器材量測產品。

榮益安瓿剝開器可有效降低徒手開啟安瓿所造成的玻璃割傷及銳器傷害風險，市場商機可期。記者宋健生／攝影

台中榮總護理師賴曼云親自示範安瓿撥開器操作方式。記者宋健生／攝影