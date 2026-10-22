從護理臨床到產業量產 中榮攜手益沅推出安瓿剝開器敲開醫療安全之門
從護理臨床到產業量產，安瓿剝開器敲開醫療安全之門！台中榮總22日宣布，透過技術移轉，與合作廠商益沅塑膠工業共同推出「榮益安瓿剝開器」，可有效降低徒手開啟安瓿所造成的玻璃割傷及銳器傷害風險，展現護理專業與臨床創新能量，市場商機可期。
這項創新的起點，來自臨床工作中的一份「不捨」。台中榮總護理師賴曼云發現，護理人員每天需開啟大量安瓿瓶，現有輔助工具雖能降低割傷風險，但在安全性、便利性及操作穩定度上仍可改善，因此在父親支持下投入研發。
歷經8年反覆設計、修正與驗證，期間父親離世，賴曼云也曾想放棄，但父親生前叮嚀「既然做了，不要半途而廢」，成為前行的力量。
在護理部督導長聶曉琪、護理師陳瑞羚及跨部門團隊協助下，持續測試與改良，這個看似小小的工具，承載著對同仁安全的關心，也延續父女間的約定，終於在2026年8月完成技轉並量產上市，實現8年的堅持與承諾。
台中榮總護理部主任張美玉表示，在護理人力緊縮的環境下，更應重視第一線護理人員的職業安全與工作支持。臨床護理師能從日常照護中敏銳發現問題，進一步將創意轉化為兼具安全性與實用性的產品，十分難得。
「榮益安瓿剝開器」可有效降低徒手開啟安瓿所造成的玻璃割傷及銳器傷害風險，不僅展現護理專業與臨床創新能量，更榮獲國家新創獎及新創精進獎肯定，並成功技轉量產，讓創新成果真正落實於臨床照護，護理部會持續營造安全、尊重且具支持性的護理友善職場。
台中榮總醫學研究部技術轉移中心主任傅彬貴指出，醫院結合中部精密機械、金屬加工、塑膠射出及模具產業優勢，透過技轉中心媒合臨床需求與在地產業，將護理創意轉化為醫療產品。
「榮益安瓿剝開器」由護理部、麻醉部科主任吳志成及益沅塑膠共同改良，歷經1,116次臨床開瓶驗證，可安全剝開安瓿瓶及開啟玻璃藥瓶鋁蓋，安全率達100%、滿意度近90%，具備高度安全性與實用價值，也展現國內中小企業技術跨入醫療或醫材領域的能量。
合作廠商益沅塑膠工業位於台中工業區，由代工製造起步，逐步拓展至工業用品與醫療器材領域。總經理施源霦表示，醫材生產須符合嚴格法規，從模具設計、製程驗證到包裝出貨，皆需兼顧可追溯、品質安全及低碳永續。
益沅已導入自動化設備、取得醫材生產認證，並成立設計部門發展自有品牌。「榮益安瓿剝開器」不僅承載賴父對女兒的期許，也成為益沅跨足醫材市場的重要起點。未來將持續與台中榮總推動技轉合作，擴充醫材研發與生產量能。
益沅塑膠在1988年創立，專精於單、雙色塑膠鋼模，雙色雙料射出成型零件、醫療器材零件生產加工組裝及特殊模具開發製造等，累積超過30年在塑膠射出的生產與研發技術，並陸續通過ISO9001、ISO14001、ISO13485、GMP/QMS認證。
公司近年來更跨足環保綠能領域，採用自動化生產設備及精密的檢測儀器，生產精密醫療器材零件，供應醫療器材量測產品。
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