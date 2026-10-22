睽違3年再賣一戶！松濤苑5樓戶4.6億售出 單價寫新低

實價揭露，北市植物園旁豪宅「松濤苑」，原潤泰創新國際持有的5樓戶，今年6月以總價4.61億出售，單價每坪244.3萬元，為該社區實價登錄最低單價，也是睽違三年再見交易。

松濤苑由尹衍樑所創潤泰建設投資興建，為尹衍樑代表作，曾名列蘇富比國際物業所選出的全球5大夢幻豪宅之一。尹衍樑自已買了頂樓戶，兒子尹崇堯也買了一戶。

松濤苑僅興建12樓，總戶數僅20 戶，目前屋齡13年多，個案採「佛系銷售」策略，平均一年僅成交一戶，實價目前僅揭露14筆交易資料。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市進入買方市場，議價空間大，不過豪宅產品和市場脫鉤，且法人或高資產族買賣豪宅常有多元考量，包括資產配置，或關係人的資金規劃。

張旭嵐分析，「松濤苑」最高價在2015年8月創下，6樓戶以270.6萬交易，除了最新交易的五樓戶和二樓戶，其餘每戶幾乎都站穩250萬以上的行情水準。最新交易單價244萬，研判可能是低樓層，熟人交易，所以略低於市場均價售出。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年截至目前為止，台北市豪宅兩百萬俱樂部交易，仍以陶朱隱園單價300.56萬元居冠，其次為信義聯勤285.7萬，今年剛交屋的璞永敦仰單價252.5萬元排名第三，松濤苑244.33萬元暫居第四，皇翔御琚225.01萬元名列第五。

陳定中分析 ，台北市單價兩百萬元的交易，過去集中在信義計畫區、敦化南北路、大直水岸、大安森林公園等地，但近年包括中山北路、復興南路、民生東路等地，也接連出現單價逾200萬元的交易，顯示台北市的高價交易版圖，已有擴大發展的趨勢。