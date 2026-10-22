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中保科林建涵登 ITS 世界大會 宣布國雲成立智慧停車管理數據中心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
登上韓國江陵ITS 世界大會主要舞台！中保科技董事長林建涵發表智慧停車 ESG 實踐，獲得熱烈迴響。中保科／提供
登上韓國江陵ITS 世界大會主要舞台！中保科技董事長林建涵發表智慧停車 ESG 實踐，獲得熱烈迴響。中保科／提供

中保科（9917）董事長暨台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solutions Alliance，簡稱TSSA）會長林建涵，22日代表亞太地區，於韓國江陵2026 ITS世界大會發表專題演講，以「Taiwan’s Green Transformation & ESG Practices in Curbside Parking」（台灣路邊停車的綠色轉型與ESG實踐）為題，分享台灣運用AI與大數據提升停車管理精準度、落實永續營運的成果，並宣布國雲停車成立「智慧停車管理數據中心」，朝「找車位更簡單、少負擔」的服務願景邁進。

面對全球城市數位轉型與淨零需求，林建涵以旗下國雲智慧停車的營運經驗，向國際產官學研代表說明，台灣如何結合AI影像辨識、物聯網感測與大數據管理，從「一個車位」出發，將傳統停車收費升級為串聯交通效率、民眾服務與ESG的城市營運模式。

林建涵指出，台灣路邊停車管理歷經人工紙本開單、PDA數位化、地磁物聯網感測與AI影像辨識，如今進一步朝整合路邊、路外資訊的城市級平台發展。科技導入的關鍵，在於將即時感測與後端數據管理結合，提升停車紀錄及開單作業的精準度，減少錯誤對民眾造成的困擾，

此外，智慧設備導入首年的開單量成長約30%，讓過去人工巡查間隔中較難掌握的停車使用情形，得以獲得更完整記錄。智慧化管理的價值，不僅是提升作業效率，更在於提高收費紀錄的完整性與管理透明度，讓有限的停車資源獲得有效運用。

全球智慧交通正從設備建置，走向以使用者需求為核心的服務整合。V2X車聯網（Vehicle-to-Everything）透過車輛、道路設施與用路人之間的資訊交換，協助降低事故風險，支持邁向零交通死亡與重傷的願景；在停車服務領域，國雲則以「找車位更簡單、少負擔」為目標，運用科技減少駕駛尋位的時間與心力。

這項願景的核心，是讓停車資訊更即時、管理更精準，並透過需求預測，協助城市提前因應停車熱點與尖峰需求。從行車安全到停車便利，科技應用最終都要轉化為民眾有感的生活改善。

從科技安全服務跨足智慧停車，中保科技以長期累積的營運能力為基礎，將安控、通訊與外勤服務體系導入停車管理，拓展城市服務應用。

林建涵分析，安全服務與停車營運，都需要全天候監控、即時派工、設備維運，以及直接面對使用者的服務能力。中保科技透過技術、營運與服務整合，推動企業角色朝「城市營運服務提供商」發展，讓智慧停車成為集團深化智慧城市布局的重要環節。

智慧停車的成效，也延伸至環境永續與城市治理。數位化開單及行動支付有助減少紙張使用，電動巡檢則降低巡查作業的燃油需求；更完整的停車資訊與引導服務，也有助減少駕駛反覆繞行尋位的時間與能源消耗。

在社會與治理層面，提升開單精準度，可減輕民眾處理錯誤帳單與申訴的負擔；數位紀錄及可追溯的營運資訊，則提供管理單位檢視服務品質的依據，建立更透明的管理機制。

透過這些日常營運措施，智慧停車的衡量標準，從設備建置與收費效率，進一步擴展至資源節約、民眾體驗與治理效能，讓ESG落實於實際服務。

林建涵此次也在大會上宣布，國雲停車成立「智慧停車管理數據中心」，這也台灣首家提供整合路邊與路外停車資訊的企業，從分析車位占用率、周轉率、尖峰時段及大型活動影響，並進一步發展預測性停車服務，到平台將從提供「現在何處有空位」，朝預測「30分鐘後哪些區域可能一位難求」發展，協助城市管理者提前安排停車引導與現場人力，讓數據從營運紀錄轉化為決策依據。

透過此次代表亞太地區發表專題演講，林建涵將台灣智慧停車的實際營運成果帶上國際舞台，也展現中保科技從科技安全服務延伸至城市營運的發展方向。國雲將持續結合AI、大數據與服務管理，提升停車資訊及作業品質，讓找車位更簡單、少負擔。

論壇上，林建涵更分享利用智慧化開單機制，落實無紙化開單，至今國雲停車於全台營運逾 2,0000台 AI 影像辨識停車柱，每年可減少高達 5,840 萬至 7,300 萬張紙本開單，年減約 49.4 至 61.7 公噸用紙（相當於約 61～76 tCO₂e 碳排放），搭配透過 800 台電動機車巡邏，每年可減少約 568 tCO₂e 碳排，若按比例推算至國雲全台營運的 10 萬個智慧車位，每年約可避免 3,242 tCO₂e 碳排放。

中保科技集團董事長林建涵（中）登上 2026 韓國 江陵ITS 世界大會主要舞台，與大會主持人亞洲大學校長崔基柱（左一）、韓國國土交通部司長 Nayoon Heo（左二）、Monotch 執行長 Menno Malta（右二）及 Beep 總裁 Clayton Tino（右一）等國際產官學領袖進行高峰對談，共同探討智慧交通與永續治理的未來趨勢。中保科／提供
中保科技集團董事長林建涵（中）登上 2026 韓國 江陵ITS 世界大會主要舞台，與大會主持人亞洲大學校長崔基柱（左一）、韓國國土交通部司長 Nayoon Heo（左二）、Monotch 執行長 Menno Malta（右二）及 Beep 總裁 Clayton Tino（右一）等國際產官學領袖進行高峰對談，共同探討智慧交通與永續治理的未來趨勢。中保科／提供

中保科技集團董事長林建涵（中）登上 2026 韓國 江陵ITS 世界大會主要舞台。圖／中保科提供
中保科技集團董事長林建涵（中）登上 2026 韓國 江陵ITS 世界大會主要舞台。圖／中保科提供

中保科 智慧城市 亞太

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