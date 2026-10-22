中保科林建涵登 ITS 世界大會 宣布國雲成立智慧停車管理數據中心

中保科（9917）董事長暨台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solutions Alliance，簡稱TSSA）會長林建涵，22日代表亞太地區，於韓國江陵2026 ITS世界大會發表專題演講，以「Taiwan’s Green Transformation & ESG Practices in Curbside Parking」（台灣路邊停車的綠色轉型與ESG實踐）為題，分享台灣運用AI與大數據提升停車管理精準度、落實永續營運的成果，並宣布國雲停車成立「智慧停車管理數據中心」，朝「找車位更簡單、少負擔」的服務願景邁進。

面對全球城市數位轉型與淨零需求，林建涵以旗下國雲智慧停車的營運經驗，向國際產官學研代表說明，台灣如何結合AI影像辨識、物聯網感測與大數據管理，從「一個車位」出發，將傳統停車收費升級為串聯交通效率、民眾服務與ESG的城市營運模式。

林建涵指出，台灣路邊停車管理歷經人工紙本開單、PDA數位化、地磁物聯網感測與AI影像辨識，如今進一步朝整合路邊、路外資訊的城市級平台發展。科技導入的關鍵，在於將即時感測與後端數據管理結合，提升停車紀錄及開單作業的精準度，減少錯誤對民眾造成的困擾，

此外，智慧設備導入首年的開單量成長約30%，讓過去人工巡查間隔中較難掌握的停車使用情形，得以獲得更完整記錄。智慧化管理的價值，不僅是提升作業效率，更在於提高收費紀錄的完整性與管理透明度，讓有限的停車資源獲得有效運用。

全球智慧交通正從設備建置，走向以使用者需求為核心的服務整合。V2X車聯網（Vehicle-to-Everything）透過車輛、道路設施與用路人之間的資訊交換，協助降低事故風險，支持邁向零交通死亡與重傷的願景；在停車服務領域，國雲則以「找車位更簡單、少負擔」為目標，運用科技減少駕駛尋位的時間與心力。

這項願景的核心，是讓停車資訊更即時、管理更精準，並透過需求預測，協助城市提前因應停車熱點與尖峰需求。從行車安全到停車便利，科技應用最終都要轉化為民眾有感的生活改善。

從科技安全服務跨足智慧停車，中保科技以長期累積的營運能力為基礎，將安控、通訊與外勤服務體系導入停車管理，拓展城市服務應用。

林建涵分析，安全服務與停車營運，都需要全天候監控、即時派工、設備維運，以及直接面對使用者的服務能力。中保科技透過技術、營運與服務整合，推動企業角色朝「城市營運服務提供商」發展，讓智慧停車成為集團深化智慧城市布局的重要環節。

智慧停車的成效，也延伸至環境永續與城市治理。數位化開單及行動支付有助減少紙張使用，電動巡檢則降低巡查作業的燃油需求；更完整的停車資訊與引導服務，也有助減少駕駛反覆繞行尋位的時間與能源消耗。

在社會與治理層面，提升開單精準度，可減輕民眾處理錯誤帳單與申訴的負擔；數位紀錄及可追溯的營運資訊，則提供管理單位檢視服務品質的依據，建立更透明的管理機制。

透過這些日常營運措施，智慧停車的衡量標準，從設備建置與收費效率，進一步擴展至資源節約、民眾體驗與治理效能，讓ESG落實於實際服務。

林建涵此次也在大會上宣布，國雲停車成立「智慧停車管理數據中心」，這也台灣首家提供整合路邊與路外停車資訊的企業，從分析車位占用率、周轉率、尖峰時段及大型活動影響，並進一步發展預測性停車服務，到平台將從提供「現在何處有空位」，朝預測「30分鐘後哪些區域可能一位難求」發展，協助城市管理者提前安排停車引導與現場人力，讓數據從營運紀錄轉化為決策依據。

透過此次代表亞太地區發表專題演講，林建涵將台灣智慧停車的實際營運成果帶上國際舞台，也展現中保科技從科技安全服務延伸至城市營運的發展方向。國雲將持續結合AI、大數據與服務管理，提升停車資訊及作業品質，讓找車位更簡單、少負擔。

論壇上，林建涵更分享利用智慧化開單機制，落實無紙化開單，至今國雲停車於全台營運逾 2,0000台 AI 影像辨識停車柱，每年可減少高達 5,840 萬至 7,300 萬張紙本開單，年減約 49.4 至 61.7 公噸用紙（相當於約 61～76 tCO₂e 碳排放），搭配透過 800 台電動機車巡邏，每年可減少約 568 tCO₂e 碳排，若按比例推算至國雲全台營運的 10 萬個智慧車位，每年約可避免 3,242 tCO₂e 碳排放。

中保科技集團董事長林建涵（中）登上 2026 韓國 江陵ITS 世界大會主要舞台，與大會主持人亞洲大學校長崔基柱（左一）、韓國國土交通部司長 Nayoon Heo（左二）、Monotch 執行長 Menno Malta（右二）及 Beep 總裁 Clayton Tino（右一）等國際產官學領袖進行高峰對談，共同探討智慧交通與永續治理的未來趨勢。中保科／提供