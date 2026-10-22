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油價高檔支撐、迎接年底補庫存動能 台塑、台聚相對看好 EVA 市況

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國際油價高檔震盪、中國大陸「十、一」長假後庫存回補動能回籠，加上第4季適逢鞋材發泡需求旺季，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）相對看好第4季EVA產品動能。

台聚、亞聚表示，自8月起美、伊緊張局勢復熾，油價陸續漲回100美元左右區間，客戶預期價格將持續向上，誘發買氣回籠。此一趨勢至10月更為明顯：業者指出，中國大陸「十一」長假前，客戶多觀望假期期間的中東局勢發展，拉貨態度相對保守；待長假結束後，美伊衝突進一步加劇，國際油價也突破每桶100美元，客戶擔心價格持續走高，紛紛加快採購、回補庫存。

業者觀察，自7月底至10月下旬，EVA價格累計漲幅已達兩成左右。相較原油、乙烯等上游原料的漲勢，EVA產品價差仍具支撐。

台塑先前指出，第4季進入鞋材加工旺季，帶動鞋材用EVA發泡料需求增加；此外，受中東衝突及巴拿馬運河水位偏低影響，中東及北美出口亞洲的LDPE減少，亞洲多家EVA同業轉而生產LDPE，合計年產能達75.2萬噸，占亞洲EVA產能的12.4%，進一步減少EVA供給量，因此看好後續價格走勢。

不過，台聚、亞聚指出，從客戶洽詢及實際訂單狀況來看，受高油價與通膨影響，歐美市場需求仍面臨壓力，今年第4季鞋材訂單較往年同期清淡。儘管如此，隨著傳統旺季到來，買氣仍較第3季溫和回升。

至於光伏級EVA市況，台聚、亞聚表示，上半年需求低迷的情況已逐步改善，8至10月需求較上半年回升。

台塑 油價 台聚

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