快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

千萬買屋、億元買綠！台中「低密度別墅」成絕版品身價鍍金

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市指標低密度區透天案一覽表。資料來源：內政部實價登錄、業者、市調
台中市指標低密度區透天案一覽表。資料來源：內政部實價登錄、業者、市調

千萬買屋、億元買綠！台中「低密度別墅」成絕版品，身價鍍金，市調指出，包括霧峰朝陽國家公園特區、單元二、十三期及十四期重劃區新推具備大尺度空間與專屬庭院的透天別墅產品，湧現置產型企業主客群，並陸續傳出高價交易，奠定抗跌指標。

適逢台中市政府近年積極推展「美樂地計畫」與鼓勵宜居建築政策，2024年全市人均綠地面積來到9.638平方公尺，預計2030年將達到9.8平方公尺。近期，史丹佛大學與哈佛大學團隊於《Nature Cities》發表的研究亦指出，接觸綠地與自然環境，能顯著降低焦慮情緒並提升心理活力。

在科學實證與官方政策的雙重帶動下，結合大自然與綠意的住宅型態，已從過去的購屋加分項轉變為剛性需求，然而隨都會區地價高漲，大型公共綠地愈顯稀缺，這股趨勢正促使高端買盤將置產目光，鎖定具備大尺度空間與專屬庭院的透天別墅，帶動這類低密度住宅成為市場上的保值抗跌指標。

在交通路網與捷運橘線規劃的帶動下，大台中都會南翼的霧峰朝陽國家公園特區，成為近期焦點之一。看準無法複製的低密度住宅環境，銳宇開發建設推出電梯別墅案「銳宇寬仁」，該案坐擁130公頃山林景觀，於6,000坪基地中採低密度配置76戶，推出地坪53至120坪的產品。

據悉，該案另規劃獨棟管家服務中心，精準彌補傳統別墅在物業管理上的缺口，吸引注重隱私與居住品質的企業主置產。

至於市區精華地段，其高昂的取得門檻，充分反映了市心綠意的含金量。單元二的「雅敦蔚山」同樣看好龍吉街低密度住宅街廓，於262坪規劃6戶地上4層電梯別墅，均總價6,502.67萬元。

值得一提的是，同區「大境雲深」日前揭露一筆1.73億元的成交紀錄，為近一年全台中透天市場的第一高價。

新興重劃區亦是透天建案的兵家必爭之地，十三期憑藉雙鐵共構優勢，吸引宜園建設於大墩南一街推出「宜園大院」，534坪基地規劃地坪27至52坪產品，7月更揭露一筆7,300萬元的實登紀錄。

而北台中的十四期重劃區，更是低密度別墅推案重鎮。豐境建設在美和段418坪基地打造8戶臨路別墅「豐潤自在」案，推出地坪42至69坪產品，鎖定傳產業家族、自營商等換屋族，最高總價達8,588萬元。

此外，同區澄石建設推出雙併崗石豪墅「澄石謙墨」，規劃地坪30至55坪，近期亦揭露一筆7,000萬元的成交，反映都會區低密度環境的稀缺，使入主門檻在房市盤整期亦居高不下。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，面對市中心地價攀升與開發成本屢創新高，要在都會中擁有一方綠景與私有庭院已是可遇不可求，這股強勁的「逐綠置產」買盤，不僅實質帶動各低密度住宅區的別墅熱度，更進一步確立其在房地產市場中的長遠保值地位。

市中心地價高漲，在都會區擁有自然綠景與私有庭院愈顯稀缺，入主門檻居高不下。業者／提供
市中心地價高漲，在都會區擁有自然綠景與私有庭院愈顯稀缺，入主門檻居高不下。業者／提供

看準無法複製的低密度住宅環境，銳宇開發建設推出電梯別墅案「銳宇寬仁」。業者／提供
看準無法複製的低密度住宅環境，銳宇開發建設推出電梯別墅案「銳宇寬仁」。業者／提供

台中 透天 重劃區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高房價逼出小宅潮！全台10大熱區曝 這區成交量超越全台國中小數量

一個台北兩個世界！同區不同生活圈房價差很大 這區差近一倍最驚人

台中房市「科技買盤」擴大 前三季八大上市櫃企業砸百億布局

同區買房換個生活圈房價差很大？ 北投價差逾9成

相關新聞

為何房價跌、租金漲？房仲揭三大關鍵原因

房市降溫，房價下修，但內政部不動產資訊平台資料顯示，租金仍持續走揚，租金指數從2025年7月的109.01，上升至2026年7月的110.91，年增1.7%。

星巴克去冰補滿15元誤踩2雷區！董座高秀玲踢到鐵板陷危機…品牌經營必學2原則

台灣星巴克正在經歷一場由「去冰補滿加十五元」引爆的品牌危機，這項企圖找回尊榮感與提升獲利的改革，為何狠狠踩中消費者雷區，又能為品牌經營者帶來什麼警惕？

上萬牛仔褲布料用「紙」做的！巴黎世家、H&M都搶用…老紙廠練武功、搶進國際精品圈

紐約第五大道上動輒要價上萬元新台幣的高級牛仔褲，布料竟是源自台灣南投老紙廠的「紙」？ 中日特種紙廠用薄如蟬翼的蕉麻紙紗，突破技術障礙，把台灣紙推向世界舞台。

公平會禁止Grab與foodpanda結合 但一票支持有條件通過併購案是他

公平會委員會議昨日表決通過禁止Grab與foodpanda結合案，但與會有一位委員支持有條件通過結合案，公平會代理主委陳志民今日坦言，掌握的事證及審議理由，自己尚未被說服，因此他的確支持附條件通過，但多數委員認為，業者提出的改善承諾不足以排除競爭疑慮，最終決議禁止結合。

北市7月房市交易量縮7.6％ 大安區交易總額居冠

台北市7月房市交易量、總額同步下滑，實價登錄交易件數降至484件，月減7.63%；交易總額167.68億元，月減17.59%。不過，與去年同期相比，交易件數及總額仍分別成長14.15%及34.98%。住宅價格方面，全市住宅價格指數升至131.16，月增0.1%、年增3.24%，其中大樓及小宅價格指數上揚，公寓則小幅下跌。

Uber 若買下 foodpanda 母公司能繞過審查？公平會揭應對

外送平台併購案遭擋下，外界擔憂若foodpanda退出台灣，或Uber透過收購母公司將台灣業務納入旗下，市場仍可能只剩Uber Eats，可能造成一家獨大。公平會代理主委陳志民表示，多數委員認為未來仍有不確定因素，因此以現有市場狀況審查；若未來透過母公司收購形成結合，也須受到法規約束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。