千萬買屋、億元買綠！台中「低密度別墅」成絕版品身價鍍金

千萬買屋、億元買綠！台中「低密度別墅」成絕版品，身價鍍金，市調指出，包括霧峰朝陽國家公園特區、單元二、十三期及十四期重劃區新推具備大尺度空間與專屬庭院的透天別墅產品，湧現置產型企業主客群，並陸續傳出高價交易，奠定抗跌指標。

適逢台中市政府近年積極推展「美樂地計畫」與鼓勵宜居建築政策，2024年全市人均綠地面積來到9.638平方公尺，預計2030年將達到9.8平方公尺。近期，史丹佛大學與哈佛大學團隊於《Nature Cities》發表的研究亦指出，接觸綠地與自然環境，能顯著降低焦慮情緒並提升心理活力。

在科學實證與官方政策的雙重帶動下，結合大自然與綠意的住宅型態，已從過去的購屋加分項轉變為剛性需求，然而隨都會區地價高漲，大型公共綠地愈顯稀缺，這股趨勢正促使高端買盤將置產目光，鎖定具備大尺度空間與專屬庭院的透天別墅，帶動這類低密度住宅成為市場上的保值抗跌指標。

在交通路網與捷運橘線規劃的帶動下，大台中都會南翼的霧峰朝陽國家公園特區，成為近期焦點之一。看準無法複製的低密度住宅環境，銳宇開發建設推出電梯別墅案「銳宇寬仁」，該案坐擁130公頃山林景觀，於6,000坪基地中採低密度配置76戶，推出地坪53至120坪的產品。

據悉，該案另規劃獨棟管家服務中心，精準彌補傳統別墅在物業管理上的缺口，吸引注重隱私與居住品質的企業主置產。

至於市區精華地段，其高昂的取得門檻，充分反映了市心綠意的含金量。單元二的「雅敦蔚山」同樣看好龍吉街低密度住宅街廓，於262坪規劃6戶地上4層電梯別墅，均總價6,502.67萬元。

值得一提的是，同區「大境雲深」日前揭露一筆1.73億元的成交紀錄，為近一年全台中透天市場的第一高價。

新興重劃區亦是透天建案的兵家必爭之地，十三期憑藉雙鐵共構優勢，吸引宜園建設於大墩南一街推出「宜園大院」，534坪基地規劃地坪27至52坪產品，7月更揭露一筆7,300萬元的實登紀錄。

而北台中的十四期重劃區，更是低密度別墅推案重鎮。豐境建設在美和段418坪基地打造8戶臨路別墅「豐潤自在」案，推出地坪42至69坪產品，鎖定傳產業家族、自營商等換屋族，最高總價達8,588萬元。

此外，同區澄石建設推出雙併崗石豪墅「澄石謙墨」，規劃地坪30至55坪，近期亦揭露一筆7,000萬元的成交，反映都會區低密度環境的稀缺，使入主門檻在房市盤整期亦居高不下。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，面對市中心地價攀升與開發成本屢創新高，要在都會中擁有一方綠景與私有庭院已是可遇不可求，這股強勁的「逐綠置產」買盤，不僅實質帶動各低密度住宅區的別墅熱度，更進一步確立其在房地產市場中的長遠保值地位。

市中心地價高漲，在都會區擁有自然綠景與私有庭院愈顯稀缺，入主門檻居高不下。業者／提供