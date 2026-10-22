開發跨境創新基金投資日本失物科技新創 find 深化台日跨境創新合作

中華開發資本旗下中華開發跨境創新基金CDIB Cross Border Innovation Fund II, L.P.（以下簡稱「開發跨境創新基金」）宣布完成投資日本失物管理服務新創find（查找有限公司）。find打造的數位平台已串聯全日本逾5,000個交通運輸、商場及機場等據點，累計登錄遺失物逾700萬件、成功返還逾200萬件，可為企業節省約80%人工登錄與詢問時間，返還率提升至過去3倍以上。延續開發跨境創新基金鏈結台日創新生態圈的布局，find的服務未來也將在台灣落地。

中華開發資本總經理南怡君表示，find提供的解決方案，正是大勢所趨。日本正面臨訪日旅客屢創新高與服務業人力短缺的雙重壓力，交通運輸與商業設施正加速把現場營運數位化。她指出，超商用AI補貨、商場用生成式AI客服、鐵路業者用數據驅動維運，本質上是場域正從單純空間機能，演變為持續產生資料的營運節點，find切入的失物管理正是其中一環。台灣同樣面臨人流成長、樞紐與設施加速智慧化的趨勢，這是我們看好這筆投資、判斷模式可以在台灣複製的重要基礎。」

開發創新管顧總經理郭大經說明，一個好的商業模式，離開原本市場後依然成立，才是真正值得投資的價值。find用數位化解決了交通運輸與商場長期存在、卻始終仰賴人力的遺失物管理問題，這件事在台灣同樣迫切。「我們投資find，看重的不只是它在日本的成長速度，更是它進入台灣後，能否複製同樣的效率與規模效應。這正是開發跨境創新基金鏈結台日創新生態圈的具體實踐。」

此次投資之外，開發跨境創新基金近期也於東京舉辦「Cross-Border Open Innovation Day」，邀請Yamato Holdings、Bricks Fund Tokyo及Teijin Pharma等日商，與台日新創面對面交流，聚焦企業需求與海外拓展合作模式。隨著基金逐步累積日本市場投資經驗，中華開發資本正由「跨境鏈結者」跨入成為「在地價值創造者」。舉辦Innovation Day的目的不只是創造單次交流，而是希望企業與新創越市場及產業界線，從認識彼此、交換需求開始，並逐步轉化為實際商業合作，未來也將持續協助更多具國際發展潛力的新創拓展海外布局。

開發跨境創新基金為中華開發資本首支布局東北亞市場的創投基金，由中華開發資本攜手台日政府基金共同設立，出資方也包含奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等台灣產業夥伴，投資主軸涵蓋移動互聯網、數位轉型、AI、區塊鏈及生活產業，協助新創拓展成長動能與海外布局。