公平會禁止Grab與foodpanda結合 但一票支持有條件通過併購案是他

公平會委員會議昨日表決通過禁止Grab與foodpanda結合案，但與會有一位委員支持有條件通過結合案，公平會代理主委陳志民今日坦言，掌握的事證及審議理由，自己尚未被說服，因此他的確支持附條件通過，但多數委員認為，業者提出的改善承諾不足以排除競爭疑慮，最終決議禁止結合。

公平會昨天新聞稿揭露，昨天討論Grab與foodpanda結合案，一位委員迴避未參與審議，有四位委員出席會議，充分審議後進行表決，三位委員認為應予禁止，一位委員認為應附加負擔不禁止。

陳志民上午赴立法院經濟委員會備詢前接受媒體聯訪，媒體詢問昨天委員會議討論情形時，陳志民

回應，自己的確主張附條件通過此案。他說，依目前掌握的事證及審議理由，自己尚未被說服，因此仍會表達對案件的看法。

陳志民表示，多數委員認為，相關持股關係可能促使業者未來採取不利競爭的行為；加上業者所提出的承諾及改善條件，仍不足以排除疑慮，因此作成禁止結合的決定。他表示，對案件有不同看法，仍會提出意見，這也是對大眾負責。

媒體追問，未來若其他企業結合案涉及類似持股關係，是否也會採相同原則？陳志民表示，結合審查仍須因個案而異，視各案情況判斷，不過，此案多數委員認為少數股權是重要事項，未來案件若涉及類似議題，公平會也無法迴避，必須處理相關問題。