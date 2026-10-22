北市7月房市交易量縮7.6％ 大安區交易總額居冠

台北市7月房市交易量、總額同步下滑，實價登錄交易件數降至484件，月減7.63%；交易總額167.68億元，月減17.59%。不過，與去年同期相比，交易件數及總額仍分別成長14.15%及34.98%。住宅價格方面，全市住宅價格指數升至131.16，月增0.1%、年增3.24%，其中大樓及小宅價格指數上揚，公寓則小幅下跌。

台北市地政局公布最新實價登錄量價動態，2026年7月全市交易量共484件，較6月的524件減少40件，減幅7.63%；交易總額167.68億元，較6月的203.46億元減少35.78億元，減幅17.59%。與2025年同期相比，交易量增加14.15%，交易總額則增加34.98%，顯示交易量及總額均較去年同期增加。

觀察各行政區交易量，7月共有3區較6月增加、8區減少、1區持平，其中北投區交易量月增23.4%，增幅居各區之冠；南港區則月減29.41%，減幅最大。

交易總額方面，大安區以30.49億元居冠，其次為信義區23.87億元、內湖區20.70億元；大同區僅4.41億元，為全市最低，大安區交易總額約為大同區的5.9倍。若以月增減幅觀察，北投區交易總額月增47.23%，表現最佳；南港區則月減48.33%，減幅最大。

住宅價格方面，2026年7月台北市住宅價格指數為131.16，較6月的131.03上升0.1%，較2025年同期的127.04上升3.24%。依住宅類型區分，大樓住宅價格指數為143.6，月增0.36%；小宅住宅價格指數為130.52，月增0.05%；公寓住宅價格指數則為113.84，月減0.14%。從全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線與半年線趨勢觀察，除公寓月線呈下降外，其餘趨勢皆上升。

整體而言，台北市7月房市交易量及交易總額均較6月下滑，但仍高於去年同期；住宅價格指數則持續小幅上升，不同住宅類型的價格走勢略有差異。