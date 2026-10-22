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時間也能「存起來」！竹縣推時間銀行 半年媒合1萬1510分鐘

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。縣府今年再擴大至新埔2社區，透過「老帶新」模式，讓社區互助網絡持續擴張。

新竹縣政府社會處表示，縣府自2023年起自籌經費啟動時間銀行試辦計畫，鼓勵縣民運用專長及時間投入社區互助；2025年擴大推動，除提供團體補助，也引進深耕時間銀行逾10年的專家學者，透過工作坊及實地訪視輔導，協助建立在地運作模式。

縣府並輔導家祿儲蓄互助社爭取衛福部「時間銀行多元培力補助計畫」，將服務範圍擴及關西鎮6個里。家祿社今年上半年已成功媒合1萬1510分鐘的時間交換，服務包括生活協助、課程及維修等，並結合地方產業需求，發展「農業特色換工」模式，透過社員彼此支援，協助補充農村所需人力。

社會處指出，今年持續擴大時間銀行推動範圍，除家祿社外，也輔導新埔鎮新北社區發展協會、南平社區發展協會加入，並建立「老帶新」機制，由已有運作經驗的家祿社擔任領航角色，陪伴新加入社區建立服務交換模式。

社會處表示，希望透過社區間經驗傳承，逐步擴大時間銀行服務網絡，讓居民以自己的時間與專長互助，建立更緊密的在地支持系統。

新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣推動「時間銀行」，鼓勵民眾以時間與專長交換服務，家祿儲蓄互助社今年上半年已媒合1萬1510分鐘，更結合農村需求發展「農業特色換工」。圖／新竹縣政府提供

時間 銀行 農村

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