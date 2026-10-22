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Uber 若買下 foodpanda 母公司能繞過審查？公平會揭應對

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
公平會代理主委陳志民。記者林伯東／攝影
公平會代理主委陳志民。記者林伯東／攝影

外送平台併購案遭擋下，外界擔憂若foodpanda退出台灣，或Uber透過收購母公司將台灣業務納入旗下，市場仍可能只剩Uber Eats，可能造成一家獨大。公平會代理主委陳志民表示，多數委員認為未來仍有不確定因素，因此以現有市場狀況審查；若未來透過母公司收購形成結合，也須受到法規約束。

立法院經濟委員會22日邀請公平會、經濟部等相關部會，針對跨境事業併購案的結合審查機制，是否納入複雜股權結構、勞動權益與資安風險等考量，進行專案報告並備質詢。

立委邱議瑩指出，Uber、Grab先後提出收購foodpanda台灣業務，均遭公平會否決，若foodpanda最後直接放棄台灣市場，仍可能只剩Uber Eats；另一方面，若Uber從母公司Delivery Hero層級進行收購，也可能將foodpanda台灣業務併入Uber體系，公平會應如何面對？

陳志民表示，公平會內部確實討論過，禁止結合後，若foodpanda不願繼續經營，市場可能只剩Uber一家。不過，多數審查委員認為，這些情況仍有不確定因素，審查應以既有市場現況進行分析評估。因此，雖然注意到相關問題，但作成決定時，並未再深入探討。

邱進一步詢問，若未來Uber在全球層級推進收購，透過母公司股權交易將台灣業務納入旗下，經濟部將如何因應？

經濟部投審司長蘇琪彥表示，經濟部有掌握相關收購動態，當時因Grab已啟動收購案，相關收購安排排除台灣業務。後續將持續蒐集國際併購資訊，並向Uber了解未來處置方向。

蘇琪彥說明，外資審查須檢視上層股東變動後，是否仍維持外資身分，以及是否涉及foodpanda在台投資計畫改變；若確定有變更，可能請投資人進一步說明。

若Uber從海外母公司層級收購，是否就不必再送公平會審查？陳志民表示，相關交易未來仍須經過德國及其他國家主管機關審查。公平會先前已禁止Uber收購foodpanda，若未來真的發生此類結合行為，也須受到法規約束。

陳志民強調，公平會在法規上仍有空間，針對收購行為認定其在公平交易法上的效果，將思考法規上可以著墨及回應之處。

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