央行鬆綁衝了？這兩家建商年底推出4個百億大案

進入2026年尾聲，住展雜誌彙整北台灣預計11、12月推出的百億住宅指標案，共有5案，其中愛山林建設，茂德建設各推兩案，昇陽建設推出一案。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，央行雖在9月政策調整，但目前並未明顯激勵房市，此時大膽進場推出百億大案，建商勇氣可嘉。

年底將推出的五個百億案，分別為新店區央北「泱序」、泰山區「當代帝寶」、永和、中和秀朗北側的「中德環河東路四段案」、「中德環河東路五段案」，桃園A7重劃區「AI都會城一期」。

陳炳辰表示，五指標案為三大建商作品，「AI都會城」、「當代帝寶」皆為愛山林建設，「中德環河東路四段案」、「中德環河東路五段案」則均為茂德建設，「泱序」是昇陽建設。

當中又以愛山林的兩案為大，「AI都會城」拆成兩期銷售後，一期的案量預估達200多億元，戶數規畫上千戶，大小宅都有，「當代帝寶」則是500多戶的住商混合社區。

茂德在秀朗北側登場的兩案「中德環河東路四段案」、「中德環河東路五段案」，分屬兩個行政區，千坪基地面積，一兩百戶的戶數量體，訴求水岸、捷運、雙和門牌、新興重劃區，在同區已有新案喊出挑戰單坪3位數，此二案價格也備受期待。

昇陽推出的「泱序」，案量約150億元，基地接近2000坪，戶數約300多戶，個案緊鄰文教預定地，挾建商品牌與新店央北門牌，加上該重劃區新案逐步飽和，推出後有望成為亮點。