央行鬆綁難救買氣！房市恐冷到年底 北台灣年底僅5大案百億案

央行9月鬆綁房市管制，仍難大幅扭轉觀望買氣，建商推案依然謹慎，北台灣年底推案持續縮手。住展雜誌彙整北台灣預期11、12月推出的住宅類破百億元指標案，僅5案有望登場，新北市包辦了四案，各為新店區央北地帶的「泱序」、泰山區捷運丹鳳站與泰山貴和站交會地段的「當代帝寶」、永和區與中和區在秀朗北側的「中德環河東路四段案」、「中德環河東路五段案」，桃園市一案為龜山區A7重劃區的「AI都會城一期」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，歷經兩年的房市低潮，縱使央行態度趨軟，仍然有實質貸款難度、升息可能性、股市持續吸引投資資金、選舉干擾政經穩定，以及其他信用管制等不利因素，甚至時值年底，都會讓買房停看聽的猶豫氛圍瀰漫至來年再做打算，建商把力氣放在去化舊案，推案上相對消極以對。

有意公開的五指標案其實為三大建商作品，「AI都會城」、「當代帝寶」皆為愛山林建設，「中德環河東路四段案」、「中德環河東路五段案」則均為茂德建設，「泱序」是昇陽建設，不懼渾沌現況亮相，資本實力上顯然可謂沒有三兩三，怎敢上梁山。

當中又以愛山林的兩案為大，「AI都會城」拆成兩期銷售後，一期的案量預估也達200多億元，而已聞樓梯響數個月「當代帝寶」應確定在年底亮相，案量預估有150億元，兩案基地面積各都有三四千坪，「AI都會城」還有上千戶的戶數規劃，大小宅皆具，「當代帝寶」則是500多戶的住商混合社區，均有捷運機能，期望以地段便利、大案話題來吸引市場。

而茂德在秀朗北側登場的兩案「中德環河東路四段案」、「中德環河東路五段案」，分別坐落兩行政區，千坪基地面積，一兩百戶的戶數量體，訴求水岸、捷運、雙和門牌、新興重劃區，在同區已有新案喊出挑戰單坪三位數，此二案價格也備受期待。

至於推估案量有150億元的「泱序」，基地面積接近2000坪，戶數約300多戶，緊鄰文教預定地，挾建商品牌與新店央北門牌，兼之該重劃區新案逐步飽和，後續走勢有望成為個案亮點。

陳炳辰指出，今年前三季北台灣推案量還未及8000億元，要站穩2018年以來都在兆元以上的案量，除了前述大案不得再延推外，勢必還得有其他生力軍加入，但眼下市場上有所傳聞的新北市永和區與桃園市中壢區、龜山區，和新竹地區的寶山鄉、基隆市中山區的指標案尚無推出時程，是否能再有大咖突然開案扭轉跛腳馬年，剩兩個月的時間答案即將揭曉。