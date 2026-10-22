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資誠與台灣睡眠醫學會發布 OSA 報告 睡眠醫療成居家智慧照護新趨勢

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

資誠與台灣睡眠醫學會21日發布最新報告指出，台灣阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）患者確診率僅約一成，顯示睡眠醫療仍存在龐大未被滿足的需求。隨著人工智慧（AI）、零接觸監測及居家智慧醫療技術發展，睡眠照護正從傳統醫院診療延伸至居家與社區，為智慧醫療產業帶來新的發展契機。

資誠與台灣睡眠醫學會共同發布《從醫院到居家：聚焦OSA睡眠照護新時代》報告，探討OSA疾病負擔、創新診斷工具及居家智慧照護發展趨勢，並提出高風險族群篩檢、跨科整合照護及數位健康管理等建議。

資誠生醫產業主持會計師林冠宏表示，新型睡眠檢測儀器在OSA篩檢、疾病預警及整合照護方面具備應用潛力，不僅有助提升檢測便利性與可近性，未來更可延伸至疾病風險分析、治療追蹤及居家健康管理，為臨床照護模式與智慧健康應用創造更多發展空間。

報告指出，OSA是常見的慢性睡眠呼吸疾病，主要因上呼吸道反覆塌陷，造成睡眠期間間歇性缺氧及睡眠中斷，並與肥胖、高血壓、糖尿病、心血管疾病及腎臟病等慢性疾病高度相關。

隨著全球人口老化及肥胖人口增加，OSA盛行率持續攀升，除增加醫療支出，也可能因患者白天嗜睡、認知能力下降，提高交通及職場事故風險，衍生生產力損失與社會成本。

值得注意的是，台灣OSA患者僅約一成獲得確診及治療，主要原因包括民眾疾病認知不足，以及傳統睡眠多項生理檢查（PSG）量能有限、等候時間較長及檢測成本門檻等因素，使多數潛在患者未能及早發現與接受治療。

針對上述問題，報告指出，近年新型非侵入式睡眠監測技術持續發展，包括零接觸毫米波雷達等設備，可在居家自然睡眠環境下進行連續監測，減少傳統檢測設備對睡眠的干擾，提升受測者舒適度及篩檢效率。

此外，結合AI輔助判讀與數位健康平台，未來可進一步整合患者長期睡眠及呼吸變化資料，協助醫療人員掌握疾病風險、追蹤治療成效，並提升患者治療依從性。

報告建議，台灣應從五大方向推動睡眠醫療轉型，包括強化疾病宣導與高風險族群篩檢、導入非侵入式居家監測、發展社區智慧照護、建立跨科整合管理機制，以及完善政策支持、人才培育與醫療資源配置。

其中，將睡眠健康納入心血管及代謝疾病等慢性病照護體系，並透過數位平台建立長期追蹤機制，是未來睡眠醫療服務發展的重要方向。

台灣睡眠醫學會預計10月30日在政治大學公企中心舉辦OSA趨勢分享記者會，邀集產官學研及臨床醫療、科技產業代表，進一步交流居家監測、智慧照護及跨領域合作的發展方向。

資誠 睡眠 醫學會

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