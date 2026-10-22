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房市降溫、今年7月租金逆勢走揚 房仲點破三大原因

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋研展室彙整內政部不動產資訊平台資料，對比近一年全國住宅價格指數與租金指數發現，2025年第1季住宅價格指數為149.03，2026年第1季降至143.85，年減3.5%，而租金指數則從2025年7月的109.01，上升至2026年7月的110.91，年增1.7%，呈現住宅價格與租金走勢不同調。業者提供
中信房屋研展室彙整內政部不動產資訊平台資料，對比近一年全國住宅價格指數與租金指數發現，2025年第1季住宅價格指數為149.03，2026年第1季降至143.85，年減3.5%，而租金指數則從2025年7月的109.01，上升至2026年7月的110.91，年增1.7%，呈現住宅價格與租金走勢不同調。業者提供

房市降溫，房價進入盤整階段，但租金價格卻走出完全相反的路線，中信房屋研展室彙整內政部不動產資訊平台資料，對比近一年全國住宅價格指數與租金指數發現，2025年第1季住宅價格指數為149.03，2026年第1季降至143.85，年減3.5%，而租金指數則從2025年7月的109.01，上升至2026年7月的110.91，年增1.7%，住宅價格與租金走勢不同調，引發市場關注。

為何在房市降溫的大環境下，租金仍能維持上漲趨勢？中信房屋研展室副理莊思敏指出，此現象背後主要有三大關鍵原因。首先，囤房稅、地價稅等相關稅費大大加重了房東的持有成本，部分成本可能會反映在租金價格上、轉嫁給租客。

其次，近年通膨持續發酵，裝潢、家具、家電及房屋修繕等支出同步增加，進一步推升了租金調漲的壓力。

再者，高昂的購屋門檻與沉重的房貸負擔令人望而生畏，不少年輕族群在資金受限下被迫選擇「以租代買」，租屋市場愈來愈熱絡，在需求大於供給的情況下，租金價格自然隨之走揚。

莊思敏進一步指出，全國租金指數反映的是整體市場變化，但不同縣市、行政區及住宅類型的租金表現，仍可能存在明顯落差。雙北及其他主要都會區因就業機會、學校資源與生活機能集中，吸引大量就業人口、學生及外地移居人口，租屋需求相對旺盛。

莊思敏表示，尤其是鄰近捷運站、交通便利、生活機能成熟的精華地段，往往更容易出現供需緊俏的情況，租金也更容易面臨上漲壓力。

面對高房價，不少民眾也開始思考長期租屋是否比買房更適合自己。對此，莊思敏表示，買房或租屋並沒有絕對的標準答案，關鍵在於依據個人收入、工作地點、家庭需求及人生規劃，提早盤點財務狀況，選擇適合自己的居住方式。

對於初出社會的年輕人而言，莊思敏指出，租屋的優勢在於初期資金需求相對較低，也能保留轉職、搬遷及調整生活安排的彈性，不必為了支付自備款而耗盡積蓄。然而，若打算長期租屋，也必須要考慮到未來的可能遇到的風險，包括租金隨通膨上漲、租約不穩定、頻繁搬家，以及年長後較難租到房子等。

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