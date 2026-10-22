聽新聞
0:00 / 0:00
Grab 併購案不同調 公平會主委坦言自己支持有條件放行
公平會禁止Grab與foodpanda結合案，代理主任委員陳志民22日坦言，自己支持附條件通過，但多數委員認為，業者提出的改善承諾不足以排除競爭疑慮，最終決議禁止結合。他表示，對案件有不同看法，仍會提出意見，這也是對大眾負責。
陳志民上午赴立法院經濟委員會備詢前接受媒體聯訪，說明委員會審議結合案的意見分歧。對於媒體詢問，是否曾主張附條件通過此案，他回應，沒錯，依目前掌握的事證及審議理由，自己尚未被說服，因此仍會表達對案件的看法。
針對多數委員禁止結合的考量，陳志民表示，多數委員認為，相關持股關係可能促使業者未來採取不利競爭的行為；加上業者所提出的承諾及改善條件，仍不足以排除疑慮，因此作成禁止結合的決定。
媒體追問，未來若其他企業結合案涉及類似持股關係，是否也會面臨相同問題？陳志民表示，結合審查仍須因個案而異，視各案情況判斷，不過，此案多數委員既然將少數股權視為重要事項，未來案件若涉及類似議題，公平會也無法迴避，必須處理相關問題。
陳志民表示，後續將視實際情況及未來發展，適時表達意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。