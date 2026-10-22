Grab 併購案不同調 公平會主委坦言自己支持有條件放行

公平會禁止Grab與foodpanda結合案，代理主任委員陳志民22日坦言，自己支持附條件通過，但多數委員認為，業者提出的改善承諾不足以排除競爭疑慮，最終決議禁止結合。他表示，對案件有不同看法，仍會提出意見，這也是對大眾負責。

陳志民上午赴立法院經濟委員會備詢前接受媒體聯訪，說明委員會審議結合案的意見分歧。對於媒體詢問，是否曾主張附條件通過此案，他回應，沒錯，依目前掌握的事證及審議理由，自己尚未被說服，因此仍會表達對案件的看法。

針對多數委員禁止結合的考量，陳志民表示，多數委員認為，相關持股關係可能促使業者未來採取不利競爭的行為；加上業者所提出的承諾及改善條件，仍不足以排除疑慮，因此作成禁止結合的決定。

媒體追問，未來若其他企業結合案涉及類似持股關係，是否也會面臨相同問題？陳志民表示，結合審查仍須因個案而異，視各案情況判斷，不過，此案多數委員既然將少數股權視為重要事項，未來案件若涉及類似議題，公平會也無法迴避，必須處理相關問題。

陳志民表示，後續將視實際情況及未來發展，適時表達意見。