為何房價跌、租金漲？房仲揭三大關鍵原因

房市降溫，房價下修，但內政部不動產資訊平台資料顯示，租金仍持續走揚，租金指數從2025年7月的109.01，上升至2026年7月的110.91，年增1.7%。

為何在房市降溫的大環境下，租金仍能維持上漲趨勢？中信房屋研展室副理莊思敏指出，背後主要有三大關鍵原因。

首先，囤房稅、地價稅等相關稅費大大加重了房東的持有成本，部分成本會反映在租金價格上、轉嫁給租客。

其次，近年通膨持續發酵，裝潢、家具、家電及房屋修繕等支出同步增加，進一步推升了租金調漲的壓力。

第三，高昂的購屋門檻與沉重的房貸負擔令人望而生畏，不少年輕族群在資金受限下被迫選擇「以租代買」，租屋市場愈來愈熱絡，在需求大於供給的情況下，租金價格自然隨之走揚。

莊思敏指出，全台租金指數反映的是整體市場變化，但不同縣市、行政區及住宅類型的租金表現，仍存在明顯落差。

雙北及其他主要都會區因就業機會、學校資源與生活機能集中，吸引大量就業人口、學生及外地移居人口，租屋需求相對旺盛；尤其是鄰近捷運站、交通便利、生活機能成熟的精華地段，往往更容易出現供需緊俏的情況，租金也更容易面臨上漲壓力。

面對高房價，不少民眾也開始思考長期租屋是否比買房更適合自己。對此，莊思敏表示，買房或租屋並沒有絕對的標準答案，關鍵在於依據個人收入、工作地點、家庭需求及人生規劃。

對於初出社會的年輕人而言，租屋的優勢在於初期資金需求相對較低，也能保留轉職、搬遷及調整生活安排的彈性，不必為了支付自備款而耗盡積蓄。

但若打算長期租屋，必須要考慮到未來的可能遇到的風險，包括租金隨通膨上漲、租約不穩定、頻繁搬家，以及年長後較難租到房子等。