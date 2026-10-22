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小宅銷售熱區 雙北最紅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

少子化、晚婚及高房價推升小宅需求，20坪以下住宅成為購屋市場熱門選擇。根據《591實價登錄》統計，2023年至今年7月七都小宅交易十大熱區，雙北包辦五席，其中北市中山區以3,792件居冠，新北三重、淡水分居二、三名。

統計顯示，十大熱區全數集中台中以北，新北市占四席最多、桃園市三席、台中市兩席、台北市一席。北市中山區平均單價86.4萬元、總價1,153.3萬元，均居十大熱區之冠，顯示高房價下，購屋族透過縮小坪數進駐市中心。

新北三重累計成交3,365件、淡水3,013件，板橋、中和也分別有2,705件、2,312件。其中淡水平均總價524萬元，不到中山區一半，成為雙北低總價小宅熱區。

桃園中壢以2,934件排名第四，平均總價478.8萬元；桃園、龜山也雙雙入榜。台中西屯、北區分別成交2,417件、1,922件，平均總價323萬元、285.9萬元，均低於400萬元。

雙北 小宅 中和

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