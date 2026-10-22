長榮航旅展強打優惠機票 桃園飛香港只要3,280元起

長榮航空（2618）線上旅展昨（21）日開跑，指定航線機票82折起，涵蓋亞洲、歐洲、美洲及大洋洲，搶攻年底及明年出國商機。由於高油價推升航空營運成本，加上新機交付延遲，航空業界認為，2027年機票價格恐難明顯下滑，旅客可把握旅展優惠提前訂票。

長榮航空宣布，即日起至11月15日推出「2026長榮航空線上旅展」，短、長程航線同步促銷，其中桃園－香港未稅3,280元起最優惠，熱門東北亞航線桃園－首爾6,059元起、松山－羽田11,305元起，積極爭取短程旅遊客源。

長程航線方面，長榮航空12月1日即將開航的桃園－德里航線，優惠票價13,940元起，桃園－布里斯本15,334元起、桃園－維也納22,950元起，桃園－舊金山27,000元起，並攜手旅行社推出團體旅遊行程，擴大促銷效益。

長榮航空也將參加11月6日至9日登場的ITF台灣國際旅展，展場以印度皇宮為主題，為12月1日開航的桃園－德里航線暖身，並規劃AI拍照、印度文化介紹及手作體驗等活動，結合新航線推廣與旅展促銷，爭取旅遊客源。

航空業界指出，航空燃油、機隊維修及營運成本持續攀升，加上新機交付延遲，限制航空公司擴充運能，熱門航線需求仍強，航空公司缺乏大幅降價空間，明年機票價格要明顯回落並不容易。

旅行社業者分析，線上旅展雖提供部分航線優惠，但不代表整體票價將走跌。尤其燃油及維修成本居高不下，明年機票價格仍有上漲壓力。對已確定出遊日期及目的地的旅客而言，可趁旅展期間比較不同航班、出發日期及退改票規定，提前規劃行程。

華航線上旅展則已率先開跑，優惠期間至11月21日，涵蓋大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線，最低76折起。其中台北－布里斯本未稅15,957元起、台北－雪梨16,188元起，墨爾本及奧克蘭票價也都不到1.8萬元；亞洲航線則有台北－宿霧3,354元起、台北－釜山5,994元起。