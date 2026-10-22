聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航旅展強打優惠機票 桃園飛香港只要3,280元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空客運市場變化
航空客運市場變化

長榮航空（2618）線上旅展昨（21）日開跑，指定航線機票82折起，涵蓋亞洲、歐洲、美洲及大洋洲，搶攻年底及明年出國商機。由於高油價推升航空營運成本，加上新機交付延遲，航空業界認為，2027年機票價格恐難明顯下滑，旅客可把握旅展優惠提前訂票。

長榮航空宣布，即日起至11月15日推出「2026長榮航空線上旅展」，短、長程航線同步促銷，其中桃園－香港未稅3,280元起最優惠，熱門東北亞航線桃園－首爾6,059元起、松山－羽田11,305元起，積極爭取短程旅遊客源。

長程航線方面，長榮航空12月1日即將開航的桃園－德里航線，優惠票價13,940元起，桃園－布里斯本15,334元起、桃園－維也納22,950元起，桃園－舊金山27,000元起，並攜手旅行社推出團體旅遊行程，擴大促銷效益。

長榮航空也將參加11月6日至9日登場的ITF台灣國際旅展，展場以印度皇宮為主題，為12月1日開航的桃園－德里航線暖身，並規劃AI拍照、印度文化介紹及手作體驗等活動，結合新航線推廣與旅展促銷，爭取旅遊客源。

航空業界指出，航空燃油、機隊維修及營運成本持續攀升，加上新機交付延遲，限制航空公司擴充運能，熱門航線需求仍強，航空公司缺乏大幅降價空間，明年機票價格要明顯回落並不容易。

旅行社業者分析，線上旅展雖提供部分航線優惠，但不代表整體票價將走跌。尤其燃油及維修成本居高不下，明年機票價格仍有上漲壓力。對已確定出遊日期及目的地的旅客而言，可趁旅展期間比較不同航班、出發日期及退改票規定，提前規劃行程。

華航線上旅展則已率先開跑，優惠期間至11月21日，涵蓋大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線，最低76折起。其中台北－布里斯本未稅15,957元起、台北－雪梨16,188元起，墨爾本及奧克蘭票價也都不到1.8萬元；亞洲航線則有台北－宿霧3,354元起、台北－釜山5,994元起。

長榮航 長榮 旅展

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026長榮航空「世界近在眼前」ITF 線上旅展 限時26天搶好康

華航ITF線上旅展登場！熱門航線最低76折 台北飛布里斯本1.6萬有找

凍漲26年...國內線航空 華信喊管制敬老票

福容ITF線上旅展開跑！全新徠旅住宿券 2,399元起嘉義福容voco下殺2折

相關新聞

SOGO周年慶業績衝130億 董座黃晴雯喊話景氣回來了

遠東SOGO百貨台北店周年慶將於11月5日登場，為期12天，董事長黃晴雯昨（21）日表示，在台股走強、經濟成長動能升溫，加上年度交屋潮帶動居家消費需求等利多下，今年全台七店周年慶業績目標挑戰130億元，年增12.5%，她對達標相當有信心。

遠東SOGO復興館改裝 擴精品陣容

遠東SOGO復興館今年精品布局再升級，重頭戲除了三大精品天王全面擴建改造，也引進近20個新品牌，今年精品的品牌將是集大成之作，打造東區精品版圖最完整的百貨。

長榮航旅展強打優惠機票 桃園飛香港只要3,280元起

長榮航空線上旅展昨（21）日開跑，指定航線機票82折起，涵蓋亞洲、歐洲、美洲及大洋洲，搶攻年底及明年出國商機。由於高油價推升航空營運成本，加上新機交付延遲，航空業界認為，2027年機票價格恐難明顯下滑，旅客可把握旅展優惠提前訂票。

小宅銷售熱區 雙北最紅

少子化、晚婚及高房價推升小宅需求，20坪以下住宅成為購屋市場熱門選擇。根據《591實價登錄》統計，2023年至今年7月七都小宅交易十大熱區，雙北包辦五席，其中北市中山區以3,792件居冠，新北三重、淡水分居二、三名。

智慧經營／賴庭宇 打造人才培育金三角

少子化衝擊壽險業人才招募，加上IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）上路，壽險業務員面臨轉型。全球人壽直營通路業務本部業務長暨副總經理賴庭宇表示，通路經營不能只追求每年招募多少人，更重要的是讓新人站穩腳步、留得下來。

連鎖效應／行為預測失靈 三個建議

人的行為可以預測嗎？答案是肯定的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。