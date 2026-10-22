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遠東SOGO復興館改裝 擴精品陣容

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

遠東SOGO復興館今年精品布局再升級，重頭戲除了三大精品天王全面擴建改造，也引進近20個新品牌，今年精品的品牌將是集大成之作，打造東區精品版圖最完整的百貨。

復興館今年來業績成長11.6%。董事長黃晴雯表示，國際精品市場整體復甦力道尚未特別強勁，但復興館此次改裝與全球同步，導入國際品牌最新店裝概念，重新定義精品消費的價值。她認為，消費者走進實體店面，不應只為了購買品牌商品，更要感受到空間與服務帶來的體驗，讓整趟購物過程「值得」。

遠東SOGO復興館今年精品布局全面升級，除了三大精品品牌擴建改造，全年也將引進近20個新品牌，包括Loro Piana、Loewe，12月還將迎來奢侈時裝品牌Celine與義大利精品餐飲品牌Cova。

黃晴雯指出，愛馬仕、香奈兒與LV等精品品牌改裝後，不只更新商品展示空間，也規劃專屬購物與洽談區域，品牌可依顧客需求提供個人化提案，讓高端客群享有更舒適、私密的購物體驗，提高顧客滿意度。

對於今年精品景氣，復興館主管表示，今年精品市場呈現不同走勢，其中精品珠寶表現相對突出，卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等品牌業績均有雙位數成長，整體表現也比去年好。

業者指出，在國際局勢與經濟環境仍有不確定下，部分消費者除重視珠寶的設計與收藏價值，也看重其保值性，使精品珠寶兼具消費與資產配置的吸引力，支撐市場買氣；相較之下，流行精品市場則呈現平穩、微幅成長。

東區 SOGO 黃晴雯

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