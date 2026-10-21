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坐墊大廠VELO把皮革餘料做成實用隨身配件 跨產業落實循環經濟

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
左：VELO維樂總經理陳安榮；右：設計師Chundie Zhu。圖／業者提供
左：VELO維樂總經理陳安榮；右：設計師Chundie Zhu。圖／業者提供

自行車坐墊大廠VELO維樂，把製作坐墊後剩下、難以再製成完整坐墊的皮革餘料，交給服裝設計師重新設計，做成日常實用的配件，包括迷你坐墊造型鑰匙圈與隨身小包等。這也是VELO把循環經濟，從自行車產業延伸到跨產業合作的最新嘗試。

VELO長期致力於推動資源再利用，將循環經濟分為內部與外部兩大層面：對內持續推動回收、再利用、減量與重新設計；對外則與同業夥伴速聯(SRAM)合作，讓材料等值再利用。

總經理陳安榮表示：「坐墊製作後剩下的皮料雖然仍可使用，卻因尺寸、形狀不同，很難再導入既有的產品，我們一直在思考這些餘料還能怎麼使用，因此與服裝設計師Chundie Zhu合作，從設計端尋找新的用途。」

設計師Chundie Zhu將皮革餘料製作成隨身小包與迷你坐墊鑰匙圈，讓餘料有了第二生命。她表示，餘料很適合運用在時裝裡的各種小型配件上，因為這類配件不像完整的坐墊，對材料尺寸有一定的要求。

用餘料製作本身就很環保，VELO的坐墊皮料觸感很好，也很耐用，做成隨身的小包跟鑰匙扣很合適。現在還是有很多人會用鑰匙，鑰匙圈可以陪伴人很久。

此外，她也將製作服裝剩餘的蕾絲布料與坐墊皮面結合，並與VELO團隊共同開發成可以實際騎乘的產品，讓兩個產業的餘料在坐墊上相遇，也讓設計概念從自行車出發，經過設計師之手，再重新回到可以使用的產品。

成立於1979年的VELO，今年邁入第47年，累積近半世紀的坐墊製造與工藝經驗。這次合作從材料、產品結構到使用方式，重新思考坐墊的可能。

「餘料不是廢料，只要換一種方式，就能重新進入下一個生命周期。」陳安榮說，VELO未來除了持續從產品與製程減少資源浪費，也希望透過更多跨產業合作，替既有材料找到新的用途與價值。

坐墊鑰匙圈與隨身小包。圖／業者提供
坐墊鑰匙圈與隨身小包。圖／業者提供

聯名款蕾絲坐墊。圖／業者提供
聯名款蕾絲坐墊。圖／業者提供

賓客手拿坐墊鑰匙圈與隨身小包。圖／業者提供
賓客手拿坐墊鑰匙圈與隨身小包。圖／業者提供

配件 鑰匙 自行車

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