美光桃園廠22日罷工24hr

台灣美光桃園廠與台中廠勞資協商結果不同調，桃園工會昨（21）日宣布因勞資雙方無法取得共識，工會幹部今（22）日上午9時起將在台灣美光桃園公司門口進行24小時罷工行動；台中廠區勞資雙方則取得多項共識並簽署協議，撤回原訂今日進行的調解程序。

台灣美光桃園工會昨天晚間表示，與公司針對四大訴求進行協商，但未獲得具體數字回覆，特別是今年一次性獎金的比率與額度，以及未來的分潤制度。桃園工會強調，截至目前為止，都還完全沒有收到資方對於工會訴求的具體方案。

選擇今天罷工的原因，桃園工會說明，主要是希望資方能在這天，提出全台灣美光勞工都可以接受的分潤制度和方案。如果工會會員認為公司方案可接受，他們也非常願意和資方簽訂協議，讓這波的勞資爭議就到此為止。

台中廠方面，根據美光台中工會與公司發布的聯合聲明，此次協議歷經多次深入討論，協商過程秉持誠信、理性及相互尊重原則，由工會與管理團隊持續對話，最終取得共識，協議具體內容尚未公布，雙方將於近日分別向員工說明。

台中工會感謝管理團隊傾聽員工意見、積極參與協商，美光也肯定工會幹部投入，雙方指出，此次協議有助建立穩定互信的勞資關係，支持美光在台長期發展，並感謝勞動部及中科管理局協助。美光強調，期盼其餘尚在進行中的勞資議題，也能秉持「魚幫水、水幫魚」精神，透過理性對話，以最大誠意尋求雙方可接受的方案，讓員工與公司共同向前。

台灣是美光全球DRAM及高頻寬記憶體（HBM）重要生產基地，在台員工約1.5萬人，製造據點涵蓋桃園及台中，並持續投入先進封裝測試；台中四廠支援HBM3E產能擴充及先進DRAM技術部署，串連晶圓製造與後段封測，承接AI伺服器記憶體需求。