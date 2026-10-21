百變鈴蘭穿越百年摩登風華「第八屆鈴蘭通散步納涼會」10月23日起登場

由台灣中城再生文化協會主辦的「2026鈴蘭通散步納涼會」，將於10月23日至25日在台中舊城登場。今年邁入第八屆，以「百變鈴蘭．一日穿搭」為主題，號召民眾穿上自己喜愛的服飾，走進舊城街區，親身感受跨越百年的摩登風華，也共同帶動老城區經濟發展。

本屆活動串聯中山路、繼光街、市府路、平等街及周邊巷弄，集結18座主題市集、約750個攤商、街區店家、舞台演出及文化體驗，並推出「2026鈴蘭通護照」，邀請民眾深入探索老城巷弄。

主辦單位今(21)日於台中驛廣場舉辦發布會，透過摩登伸展台及鈴蘭燈點燈儀式，為年度城市文化盛典揭開序幕。

活動邀請台中市政府文化局長陳佳君、都發局長李正偉、麗明營造董事長吳春山、誠邑築建設董事長沈瑞興、宏信大藥房董事長邵長榮、Change X Beer南園酒家主理人翁詒君、西川淑敏舞踊知家創辦人西川淑敏。

以及台中驛鐵道文化園區(經典國際)副總經理林宛玄、日商近鐵投資控股公司副總經理安延直宏、台中市中藥公會理事吳肪儒等人共襄盛舉。

鈴蘭通散步納涼會源自於日治時期台中「納涼市」的節慶記憶，當年民眾走上街頭散步、納涼、觀賞表演，形成獨特的城市生活風景。

2019年，中城再生文化協會重新發起這項活動，讓沉寂多年的舊城街道再次成為人們相聚的公共空間；2025年兩天活動吸引近22萬人次參與，已成為台中重要的年度城市文化慶典活動。

中城再生文化協會理事長䌓運隆表示，鈴蘭通走到第八年，就像台語所說「一眠大一寸」，每年都在大家不知不覺中長大一點。他指出，文化不是單純的支出，而是一種投資。

英國利物浦2008年擔任「歐洲文化之都」，當年新增約970萬人次造訪；日本川越市透過藏造老街的保存與活用，2024年吸引逾735萬人次；瀨戶內國際藝術祭2025年在香川縣內創造約195億日圓的經濟波及效果，台灣更是最大的海外客源。這些例子都說明，文化是帶動老城區經濟發展最有力的引擎之一。

䌓運隆進一步表示，協會推估2025年兩天活動帶動區域經濟效益約1.15億至1.43億元；加計社會與文化價值後，以保守值估算，社會投資報酬率(SROI)約為1:29，也就是每投入1元，可創造29元的社會價值。他期盼公部門、企業、店家與市民持續共同投入，讓文化真正成為老城區發展的底氣。

協會創會理事長暨現任秘書長蘇睿弼表示，鈴蘭通是將老房子、店家、文化工作者、居民與年輕人重新連結的城市文化行動；舊城區並非缺乏能量，而是需要有人重新將它點亮。

他指出，隨著巷弄店家、咖啡館逐漸增加，民眾開始透過穿著打扮展現個人風格，今年因此結合鈴蘭通原有的變裝特色與一日穿搭概念，鼓勵每個人穿出自己的風格，讓街道成為展現自我的城市舞台。

呼應年度主題，發布會安排「百變鈴蘭．摩登伸展台」，由「西川淑敏舞踊知家」開場演出，台中驛鐵道文化園區的吉祥物「鐵鹿」、「鐵熊」也歡樂登台。

重頭戲《新富町女孩的摩登時代日誌》以第二市場八間在地店家與職人的故事為設計靈感，由Nevaeh crew透過二手服裝改造走秀演繹；最後由「台灣實境角色扮演聯盟」集結台灣頂尖LARP團隊壓軸登場。

今年，麗明營造以聯名贊助支持活動，協會特別於中山路與繼光街口、中山路與平等街口設置兩座八角牌樓，並於繼光街口搭配大型空飄豬氣球，增添街區節慶氛圍。

麗明營造董事長吳春山表示：「文化永續，不是讓城市停留在過去，真正重要的是，讓歷史繼續參與今天的生活。」此外，實固公司、東興扶輪社，以及深耕在地逾百年的宏信大藥房也共同響應支持。

誠邑築建設則以『文化共生夥伴』身分加入，並與協會合作，搶先開箱林烈堂公館導覽，邀請大家走進這座承載家族與城市記憶的歷史場域。

協會另安排蔡內科、林烈堂公館預約導覽，並將2025年活動回收的帆布，交由在地媽媽手工縫製成「Re:Suzuran」帆布袋。

今年同步推出「2026鈴蘭之友・春大福文化參與計畫」，民眾以1,000元參與費加入「鈴蘭之友」，即可認養一隻春大福撲滿，累積一年零錢後，於2027年活動期間帶著撲滿回娘家並捐出零錢，即可兌換當年度限定周邊。

今年活動將於10月23日晚間7時舉行前夜祭，10月24日下午2時於台中驛廣場舉行開幕式及變裝遊行，活動持續至10月25日。

針對颱風「薔琵」動向，協會參考中央氣象署10月20日公布的氣象資料，研判颱風預計於台灣東方海面北轉，因此宣布本屆鈴蘭通散步納涼會如期舉行，並已規劃相關雨備措施，包括加強市集攤位防水及用電安全、於台中驛廣場主場區增設透明帆布與大型帳篷，提供民眾避雨空間；變裝遊行則視雨勢調整路線或取消。

活動期間若遇強風或雷雨，將以民眾安全為優先，視現場天候狀況暫停部分戶外節目，並透過現場廣播及官方粉絲專頁，即時公告最新資訊。協會也提醒民眾攜帶雨具，留意雨天路面濕滑，安心參與活動。

中城再生文化協會誠摯邀請民眾穿上自己喜愛的服飾，走進台中舊城，在散步、相遇與參與之間，感受百年街區的文化魅力，共同寫下屬於2026年的鈴蘭通城市記憶。

本屆活動集結18座主題市集、約750個攤商、街區店家、舞台演出及文化體驗。記者宋健生／攝影

今年以「百變鈴蘭．一日穿搭」為主題，號召民眾穿上自己喜愛的服飾走進舊城街區。記者宋健生／攝影