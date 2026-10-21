印度躍升台灣工具機第三大出口市場 產官攜手助機械業搶攻製造商機

印度躍升台灣工具機第三大出口市場，為協助台灣機械業者掌握印度市場趨勢與產業需求，經濟部國際貿易署「2026智慧機械海外推廣計畫」，21日特別於台中林酒店舉辦「台灣機械業布局印度市場實戰拓銷」商機分享會，產官攜手助機械業搶攻印度製造商機。

「台灣機械業布局印度市場實戰拓銷」商機分享會，由精密機械研究發展中心(PMC)及中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)執行，台灣機械公會、印度台北協會、TCCIN印度台商總會及中華民國台灣印度經貿協會共同協辦。

全球製造版圖加速重組，印度積極推動「印度製造(Make in India)」政策，帶動智慧製造與機械設備需求。而台灣機械產業在精密加工、自動化及智慧製造領域具相當優勢，如何將技術實力轉化為印度市場的實質商機，成為業者關注焦點。

本次活動邀請世正開發、旭陽國際精機與新代科技等深耕印度的產業代表，從市場趨勢、投資設廠、合資經營到供應鏈在地化，分享在印台商實戰經驗與未來布局方向；適逢印度業者訪問團來台，也為台印業者提供交流機會。

智慧機械海外推廣計畫主持人、PMC副總經理周麗蓉指出，印度已成為台灣機械產業積極開拓的新興市場，據國際貨幣基金(IMF)預測，印度2026至2027年間成長率約達7%，加上「印度製造」帶動汽車、電子及金屬加工等產業需求，正是台灣機械業切入良機。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，今年1至9月，印度已由過去約第六、七名，躍升為台灣工具機第三大出口市場，累計出口年增12.7%；但以整體機械出口觀之，印度仍未擠進台灣前十大，加上台印尚未簽署自由貿易協定(FTA)，業者處境相對吃虧。

印度台北協會會長德寧瀚表示，2025年台印雙邊貿易額已突破130億美元，約400家台灣企業在印度落地，印度不僅是銷售市場，更可成為台灣業者的第二生產基地與長期技術夥伴；針對關稅議題，印方也將與我國經濟部及印度商工部盡力協調。

德寧瀚隨後以「印度機械產業市場與成功模式」為題指出，印度規劃未來20年將製造業占GDP比重由12%提升至23%，過去五年工具機進口總額達109.6億美元，遠高於出口的14.9億美元。國際CNC與自動化大廠已在印度設廠，台灣供應商可就近在印度生產，免除關稅與運輸成本，並爭取印度本土品牌訂單。

ABB、施耐德電機等跨國企業的印度子公司，2020至2024年營業利益成長13至24倍，表現遠優於全球。印度各邦亦競相祭出補助，以旁遮普邦設立工具機廠為例，五年累計補助可達投資額約55%；隨著12月1日起台印直航，航程將縮短至約6小時。

在實戰經驗方面，世正開發總經理游文杰分享，公司走訪印度選定IT人才與工具機產業聚落完整的班加羅爾科技園區，購地後曾因居民不滿徵收補償而遭阻擋施工，提醒業者務必落實土地盡職調查並做好敦親睦鄰。

馬諾基處長說，印度土地證明文件「Khata」攸關租約簽訂與建照取得，台商須以耐心與持續追蹤因應，並理解而非比較台印差異。

新代科技獨董郭耿聰以電子業為借鏡，在生產連結獎勵(PLI)政策帶動下，印度手機產量十年間由約6,000萬支增至3.3億支，躍居全球第二大製造國；如今政策重心轉向關鍵零組件，加上半導體、航太、國防等產業獎勵，帶動高精度與自動化設備需求。

他建議台灣業者避開低價競爭，以整合式自動化方案打造具投資報酬實證的「燈塔案」，並建立精度認證與聯合備品維修體系。

旭陽國際精機董事長游良祺分享台印合資20年的歷程。提醒台灣機械業者留意印度供應鏈品質參差、各地稅費繁複，業者應提升自製率，並先具備製造能力再赴印設廠。

TCCIN印度台商總會會長陳木騰總分享，不同於1990年代中國仰賴低廉人工，如今赴印企業逐漸以自動化取代人力，帶動設備更新需求；印度業者也由價格思維轉向投資效益思維，對台灣兼具精密與服務的產品需求殷切，強調在地化是獲利的唯一途徑。

綜觀本次分享會，印度製造業升級帶動高精度與自動化設備需求，為台灣機械業帶來切入契機，但土地、法規、文化與在地供應鏈等挑戰亦不容輕忽；業者唯有做足功課、善用在地資源，方能將印度商機轉化為長期成長動能。

印度台商總會會長陳木騰強調，在地化是獲利的唯一途徑。機械公會／提供