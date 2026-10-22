創新平台／AI加速離子模擬 只要10秒就完成

半導體製程精密繁複，須經過至少數百道工序才能完成，在前段製程中，「離子布植」更是關鍵環節。

傳統高度仰賴工程師經驗與反覆試錯，光是模擬參數就要耗費四到五個小時，更伴隨高昂的測試晶圓報廢成本。在經濟部產業技術司支持下，工研院開發「IonTwin：半導體離子布值數位雙生技術」，結合NVIDIA Omniverse™平台，數億顆離子模擬僅須10秒就完成，省下昂貴的測試成本，協助台灣半導體業者提升生產效率及產業競爭力。

工研院電光系統所經理羅安鈞表示，在離子布植階段，經過反覆測試，將特定摻雜元素離子化後精準打入矽晶圓中，改變其導電性質，以利後續製作晶片。

但如何在離子的種類、濃度、散射與旋轉的角度、發射的能量多寡等變因中找到該筆訂單的「黃金參數」，常常費時又費力，仰賴工程經驗與反覆模擬，試一次就得耗費五小時，錯一次就是增加一筆實驗試片成本，如何快速探索最佳製程條件成為晶圓廠迫切的需求。

傳統的離子布植模擬是採用一種數值計算框架蒙地卡羅方法（Monte Carlo Method），針對每一顆離子都詳細計算其數值，就好像「普查」一般，然而晶圓廠實際測試時，須同時掌握數億顆離子的動態，數量極多，因此雖然計算精確但相當費時。

為此，工研院研發團隊特別向清華、陽明交大物理、數學領域的教授請教，耗時半年鑽研，藉由AI串聯物理、數學，將蒙地卡羅方法「化繁為簡」變成一組關鍵公式，套入AI系統中。相較於過去系統是把數萬筆大數據「背起來」，若有超出預期的問題就容易出錯，新技術則是教導AI一套精簡的公式，遇到問題可自行推論，不僅大幅降低出錯率，更提高計算效率。

目前技術已應用於一線晶圓大廠，僅須10秒就可完成模擬參數，大幅減少測試錯誤的成本，並進行專利布局。還進一步結合NVIDIA Omniverse™平台，輔助即時決策，而且可供邊緣裝置獨立使用，支援較敏感的廠內資料與國產設備應用。未來還將進一步拓展至半導體其他關鍵製程模擬，有望帶動台灣半導體產業不斷轉型升級。