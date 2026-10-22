連鎖效應／行為預測失靈 三個建議

人的行為可以預測嗎？答案是肯定的。

因為動物本能有著慣性行為，一個習慣養成之後，就會周而復始的出現，例如刷短影音的習慣、查詢資料的方式，或是喜歡造訪的店，以及經常上班的路線等。

過去曾有一本暢銷書《心理控制論》，由美國知名的整形外科醫生麥斯威爾．馬爾茲（Dr. Maxwell Maltz）所著，其觀察整形或截肢的患者，約需21天才能接受新的臉孔或殘缺的四肢。因此做出21天養成習慣的結論。

但現代科學已論證這是一個悖論！據倫敦大學學院（UCL）健康心理學家菲利帕．賴理（PhillippaLally）發表在《歐洲社會心理學期刊》的研究指出：人類平均養成習慣的天數是66天，視行為的複雜度，平均需要18到254天才能形成習慣。

舉例來說，飯前喝水的習慣約需20天就可以養成，但是每天做仰臥起坐50下，就需要80天以上才能養成習慣。

所以要養成一個好習慣，所要經歷的時間超過我們的預期，對於帶領團隊的領導者而言，常常抱怨某位夥伴教都教不會，或是苛責同仁跟不上進度，請注意一個事實，良好習慣的養成，本就需要更長的時間周期，而今天我們要探討的是如果行為預測失靈呢？三個建議對應預測失靈：

一、容許中斷或例外：人不是機器，不會精準的照表操課，總有中斷或例外的出現。換句話說，失靈反而是正常的，沒有完美的預測，一個模型一定會出現高低點或例外，不可因此放棄習慣的建立或數據的收集。

二、創造環境比精確重要：想要少吃零食，就要把零食放遠一點；想要出門運動，就要把球鞋放在門口，環境比正確重要。許多人都是被環境打敗的，創造不輕言放棄的環境，才能使行為可預測、可期待、更可評量。

三、僅靠意志力是不夠的：組織行為的引領或改變，靠的是團隊的力量。千萬不要單打獨鬥，必須拉動群體行為產生「共伴效應」。想要團隊貫徹目標或決策的意志，縮小目標、誘因設計和標竿效應，都是帶動組織執行力的方式。

當然誘因也會失效、標竿起不了作用，每天進步1%也只是心靈雞湯…，但我們也不要輕視改變的力量，從思想到行為，微小改變持續累積的結果巨大。失靈更不能作為放棄的藉口。

會對組織帶來傷害的，從來不是改變，而是不想改變。人雖是慣性的動物，但習慣有好有壞，好的習慣對組織而言，就是前進的動力，反之，就會成為阻力。