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ESG最前線／職安新風險 迎戰極端天氣

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

當企業因颱風、豪雨或高溫而調整生產計畫時，通常優先考慮設備損失、供應鏈中斷及交期延誤。但有一個問題經常被忽略：極端天氣正在改變工作場所的危險程度，企業既有的職業安全衛生管理制度，是否跟得上這些變化？

2026年4月，國際勞工組織（ILO）召開極端天氣與氣候型態變遷職業安全衛生專家會議，首次通過相關管理結論，並於10月公布提交理事會審議的正式報告。這項發展反映出，氣候風險已不再只是環境保護或碳排放議題，而是直接影響勞工健康與企業營運的管理課題。

根據ILO統計，全球每年約有24.1億名勞工暴露於過度高溫，相當於全球勞動人口的七成以上。過度高溫每年造成約2,285萬起職業傷害，以及18,970人死亡。這些數據說明，氣候變遷對工作安全的衝擊，早已不是未來式。

值得注意的是，極端天氣帶來的危害並不限於戶外工作者。例如，豪雨可能造成廠區積水，增加電氣設備故障與感電風險；高溫可能加重密閉空間作業人員的熱負荷；強風則可能改變吊掛作業與高處施工的安全條件。即使是室內工廠，也可能因為通風、空調或供電系統受到影響，產生新的作業風險。

問題在於，許多企業的職安風險評估，是根據正常作業環境建立的。當外部氣候條件改變，原本被認為可以接受的風險，可能在短時間內升高。

ILO此次提出的管理方向，包括建立科學化的風險判斷門檻、強化職業健康監測，以及定期檢討緊急應變與復原程序。

對台灣企業而言，我認為至少有三項工作值得優先推動。

首先，將氣象資訊納入作業風險評估。除了掌握天氣預報，更應針對高溫、降雨及風速設定不同作業的預警與管制條件，讓現場主管有明確的調整或停工依據。

其次，重新檢視高風險作業的環境假設。包括戶外施工、密閉空間、吊掛、化學品儲存及設備維修，確認既有防護措施在異常氣候下是否仍然有效。

最後，建立跨部門的氣候風險管理機制。職安、廠務、生產與人資部門應共同決定作業調整、人員配置及緊急應變措施，避免各部門只從自己的管理目標做判斷。

過去企業談氣候變遷，重點多半放在碳排放與能源管理；談職業安全，則著重事故預防與法規遵循。然而，這兩個領域正在快速交會。

未來企業職安管理能力的差異，不只在於能否控制已知危害，更在於能否及早辨識環境變化帶來的新風險。

當極端天氣逐漸成為營運常態，職安管理也必須從固定條件下的風險控制，走向動態環境中的風險預測與應變。

風險 施工 豪雨

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