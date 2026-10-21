GD 權志龍助陣 辣椒營運動能轉強

遊戲代理商辣椒（4946）日前取得G-DRAGON權志龍個人潮流品牌《PEACEMINUSONE》與迪士尼旗下《玩具總動員》聯名合作「THE FIRST FAN」中國大陸地區獨家代理權，成功將韓流娛樂業務拓展至海外，本案自今年9月於上海啟動，接續計劃巡迴數十餘城市，有望長線挹注營收，帶動營運轉強。

據悉，辣椒自2025年確立轉型軌道，聚焦「遊戲、主題餐飲、韓流」三大業務板塊並順利實踐轉虧為盈，去年8月起跨足K-pop韓流粉絲經濟領域，先後承辦韓國HYBE娛樂旗下SEVENTEEN 官方Q版角色快閃店《MINITEEN HOUSE PARTY》、SM娛樂旗下Super Junior 20周年《GRAND OPENING! SJ MARKET》快閃活動，以及i-dle、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR等周邊商品販售。

辣椒今年9月業績報捷，營收達9,287萬元，年增237.66%，直逼2014年1月營收9,640萬元紀錄，同時第3季自結營收達1.48億元，年增178%，雙雙創下近11年來新高，累計前三季達3.01億元，較去年同期累計成長4.49%。

展望第4季，目前辣椒仍有多個K-pop項目持續推進外，遊戲業務方面，計劃推出日本人氣動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》所改編的遊戲大作《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～迴響編年史》，是一款將動畫劇情原味呈現的異世界冒險3D戰鬥RPG，日前開啟事前登錄，反響熱烈，期望帶動整體業績續揚。