石化業告別傳統巡檢 產發署攜台氯導入六智慧工安技術

經濟部產發署21日表示，AI時代來臨，應用智慧技術打造安全作業環境，已必然趨勢，產發署自2024年推動「智慧石化永續發展計畫」，並以林園產業園區為示範場域，推動區內石化業者導入六大項智慧技術，包含人員異常辨識及定位、智慧巡檢、VOCs檢測分析、人車環境影像辨識、設備管線智慧監測及工廠營運管理平台等，已可預期，石化廠傳統巡檢方式將會被智慧工安技術取代。

經濟部產業發展署日前於台灣氯乙烯工業公司林園廠，辦理「智慧工安技術示範觀摩活動」，邀集高雄市政府、石化公會、中華民國化學工業責任照顧協會（TRCA）及石化業者共同參與。這次活動由台氯公司透過現場情境演示，展現智慧技術於安全管理的實質成果；範疇涵蓋日常巡檢、VOC監測至管線監測等環節，作為同業安全管理轉型之借鏡，活動最後產發署也期許更多石化業者導入智慧工安技術，落實源頭危害預防與即時風險控管，共同打造安全、永續之產業環境。

產發署副署長陳國軒表示，石化產業近年面對設備老化、人力更迭、經驗傳承及營運成本等多重挑戰下，傳統管理模式已難以回應日益複雜的設備管理與風險控管。鑒於AI時代來臨，應用智慧技術打造安全作業環境，也是必然趨勢，因此產發署自2024年推動「智慧石化永續發展計畫」，透過政策輔導、資源補助、人才培育及技術媒合，並以林園產業園區為示範場域，推動區內石化業者導入六大項智慧技術，包含人員異常辨識及定位、智慧巡檢、VOCs檢測分析、人車環境影像辨識、設備管線智慧監測及工廠營運管理平台等。

產發署表示，台氯林園廠於計畫推動期間積極配合各項輔導措施，展現卓越成效，在林園產業園區眾多石化同業中，通過產發署、高雄市政府及專家學者團隊的一致評選，於今年榮獲「智慧應用實踐獎」，累積了極具參考價值的智慧化導入與實務推動經驗。

產發署表示，這次活動中，台氯公司總廠長蔡明光簡報分享智慧轉型推動經驗，結合現場情境演示與系統即時監控畫面，具體呈現應用成果，說明台氯公司如何透過智慧技術串聯人員、設備、環境與應變機制，由被動管理轉向主動預警即時應變，包含利用PDA智慧巡檢，達成異常即時通報並啟動關閥隔離維護作業；打造地下管線AI即時偵漏，精準偵測微小破口（3mm），迅速警報並精準定位洩漏處（誤差僅1%）；利用VOCs智能監控，大幅降低逸散，提升周界標準符合率10倍以上。

產發署表示，對於台氯公司的推動成果與無私分享實務經驗予以高度肯定，並強調希望透過本次的示範觀摩，讓更多石化業者實地了解智慧技術對工安管理的實質效能，進而積極投入，加速產業整體的複製與擴散應用，並承諾未來產發署將持續以產業需求為核心，提供更多的政策資源，協助更多石化與化學業者導入智慧技術，全面提升國內石化產業的安全管理量能，與業者攜手打造安全、永續且創新的產業環境。