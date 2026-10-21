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CLDA 改選理監事 晶碩光學董事長郭明棟接任第二屆理事長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
晶碩董座郭明棟（左一）接任第二屆CDLA理事長，右一為第一屆理事長暨和碩董座童子賢。台灣隱形眼鏡產業發展協會／提供
晶碩董座郭明棟（左一）接任第二屆CDLA理事長，右一為第一屆理事長暨和碩董座童子賢。台灣隱形眼鏡產業發展協會／提供

全球隱形眼鏡市場已突破百億美元規模，台灣的隱形眼鏡占整體市場比重也成長到 6.5%，台灣隱形眼鏡產業發展協會（CLDA）日前舉辦年度會員大會暨產業論壇並選出第二屆理監事，由晶碩光學董事長郭明棟接任第二屆理事長。郭明棟表示，將持續推動台灣隱形眼鏡產業互助與資源共享，期盼透過台灣擁有全球頂尖的製造業與代工能力，透過代工與品牌並進，深耕台灣隱形眼鏡品牌力前進全球市場。

台灣隱形眼鏡產業在出口表現近年穩定成長，主力的日本市場占產品整體出口比率達六成以上。台灣隱形眼鏡產業發展協會榮譽理事長童子賢指出，隨著全球高齡化浪潮來臨，科技輔助與精準醫療成為維持社會生產力的關鍵動能，連帶帶動了醫療、照護、保健及兼具功能與美學的視光產品需求。台灣隱形眼鏡產業不僅是傳統的代工重鎮，更正加速結合智慧醫療與創新材料，開創下一波成長曲線。

研調機構東方線上統計，台灣隱形眼鏡市場規模達79億元，較前一年度成長9%，滲透率維持在約六分之一人口的穩定水準。在通路表現上，藥妝店（寶雅、康是美、屈臣氏）表現亮眼，銷售額成長達11.7%，占比擴大至44.2%；相較之下，傳統眼鏡行的成長幅度較為有限，通路結構也悄然改變。

東方線上指出，面對通膨與大環境影響，消費者在挑選隱形眼鏡時，「品質佳」、「無異物感」、「配戴舒適」仍是前三大首要考量，價格便宜並非核心驅動力。 在整體消費趨於保守、消費者「等促銷、重CP值」的趨勢下，隱形眼鏡市場展現出強韌的成熟期特質，並朝向「日拋化」與「外觀造型（彩色片）」發展。

晶碩 董事長 理事長

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