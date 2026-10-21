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一個台北兩個世界！同區不同生活圈房價差很大 這區差近一倍最驚人

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北房價高昂，但即使是同樣的行政區，選擇不同生活圈，購屋門檻可能大不相同。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區單價最高與最低生活圈的價差，顯示價差幅度前五名依序為北投區、信義區、士林區、大安區及中正區，尤其北投價差幅度甚至逾9成。而北投奇岩重劃區每坪站上9字頭，已超越信義區吳興街生活圈。

北投區最貴的奇岩重劃區每坪單價已經來到92.2萬元，與最便宜的復興崗生活圈47.9萬元相比，價差幅度高達92.5%，居全市之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，奇岩重劃區以低密度開發、綠覆率高為特色，有別於早期發展區域，受到不少高資產族群與退休客層青睞；不過也因區域供給有限，加上近年北士科題材帶動，推升房價表現；而復興崗生活圈則開發較早，多為屋齡較高的住宅，且鄰近大屯山區、可開發腹地有限，新案供給較少，使得房價與奇岩重劃區差距較大。

士林區則以士林官邸生活圈每坪94萬元最高，社子生活圈54.1萬元最低，價差幅度逾7成。陳金萍表示，士林官邸生活圈緊鄰知名的士林觀光夜市，還有士林官邸、福林公園及雙溪公園等綠地環繞，是士林具代表性的精華地段。雖然周邊老舊建物較多，但近年都市更新建案增加，加上受到北士科發展題材帶動，房價表現也受到市場關注。

而社子生活圈雖緊鄰北士科，但社子島長期受到禁限建等開發限制，整體開發進度仍有限，加上目前缺乏捷運服務，形成相對較低的購屋門檻，使兩生活圈的房價產生差距。

信義區生活圈房價價差幅度名列第二，信義計畫區平均單價每坪133.5萬元，與吳興街生活圈的73.4萬元相比，價差幅度達81.9%。

陳金萍說明，信義計畫區匯集台北101、百貨商圈及豪宅聚落，具備商業活動與高端住宅的區位優勢；吳興街一帶則以屋齡較高的公寓為主，部分住宅距離捷運站較遠，房價相對較低。不過，未來捷運環狀線東環段規劃於當地設站，交通建設題材可望提升區域關注度，後續房價表現仍有待觀察。

大安區與中正區單價最高的生活圈皆為橫跨兩區的東門生活圈，平均單價每坪129.4萬元，也是北市單價相對高的生活圈之一。相較之下，大安區單價最低的是臥龍生活圈每坪79.5萬元，中正區單價最低的則是植物園生活圈每坪81.4萬元。

陳金萍說明，東門生活圈有捷運雙線交會，鄰近中正紀念堂、大安森林公園、永康商圈、東門市場、南門市場，生活及商業機能豐富，以及金華國中等明星學區各項優勢。而臥龍生活圈則緊鄰富陽自然生態公園，住宅以屋齡偏高的中古公寓為主，新案較少，周邊商業活動也以社區型店家為主，單價相對較低。植物園生活圈雖有建國中學、國語實小等名校，但周邊行政機關與文教用地較多，新案有限，商業活動也不如東門生活圈熱絡，因此單價也較東門生活圈低。

陳金萍提醒，同一行政區內的生活圈價差，提供購屋者調整看屋範圍的參考，建議民眾先盤點自備款、每月房貸負擔與整修預算，再依通勤、採買及家庭需求比較不同生活圈，並參考相近屋齡、建物型態與區位的成交行情，同時，對於重大建設題材，也應確認實際進度與住宅到站距離，才能在可負擔的預算內，找到真正符合生活需求的好房子。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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