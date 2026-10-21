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收購台灣foodpanda遭否決！ Grab發聲明：對結果感到失望

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Grab集團營運董事總經理余偉騰今年6月曾訪台，提3大在地承諾。圖／Grab提供
Grab集團營運董事總經理余偉騰今年6月曾訪台，提3大在地承諾。圖／Grab提供

東南亞外送與數位金融巨頭Grab擬以6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務一案，今遭公平交易委員會正式決議禁止結合。對此，Grab發言人第一時間發布聲明表示知悉監管機構的決定，並對審查結果感到失望。

Grab發言人指出，原先規劃將旗下創新服務、合理收入機會及優化的服務標準導入台灣市場，未能按計畫推進實屬遺憾，也失去了為台灣消費者、外送員與在地商家帶來新價值的契機。不過，Grab強調公司在東南亞8國的核心業務表現依然強勁，未來將持續投入資金與資源，推動既定的成長藍圖與在地發展。

Grab於今年3月23日宣布與Delivery Hero達成協議，擬收購foodpanda台灣事業，原預計於今年下半年交割、2027年上半年完成平台全面轉移。然而公平會審議後認定，因Uber現持有Grab約13.1%股權，雙方具股權與商業合作淵源，若由Grab接手，恐削弱市場實質競爭，限制競爭之不利益遠大於整體經濟利益，且業者提出的承諾措施不足以消除疑慮，因而依法裁定禁止結合。

成立於2012年的Grab為東南亞領先的超級應用程式，業務涵蓋外送、交通移動與數位金融等領域，服務遍及8國、超過900個城市。雖然擴展第9個市場的登台計畫受阻，Grab表示將重新聚焦東南亞市場，持續實踐兼顧財務績效與社會影響力的永續目標。

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