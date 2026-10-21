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SOGO周年慶拚130億元 大巨蛋商場業績超標26%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東SOGO百貨39周年慶將於11月5日登場，今年全台周年慶業績目標130億元。記者嚴雅芳／攝影
遠東SOGO百貨39周年慶將於11月5日登場，今年全台周年慶業績目標130億元。記者嚴雅芳／攝影

遠東SOGO百貨39周年慶將於11月5日登場，今年全台周年慶業績目標130億元，年增12.5%。遠東SOGO董事長黃晴雯21日表示，台北大巨蛋遠東Garden City已開幕區域業績較原訂預算高出26%，演唱會、球賽觀眾逾四成會進入商場消費，且對忠孝館、復興館的排擠效應低於預期，顯示大巨蛋商場不僅成功吸引新客群，也發揮東區三館的互補效益。

黃晴雯指出，Garden City目前仍有廠商陸續進駐，預計明年第2季完成所有區域開幕。就已營運區域觀察，餐飲、家電表現突出，童裝業績也優於原先預期，反映年輕家庭與親子客群的消費需求。

Garden City開幕以來，大巨蛋演唱會及球賽帶來的活動人潮，逐步轉化為商場消費動能。黃晴雯表示，逾四成觀眾會順道進入商場逛街、用餐或購物，包括BIGBANG演唱會等大型活動，都為商場帶來明顯的營業效益，餐飲店排隊、電梯等候時間過長，反而成為目前需要改善的營運課題。

值得注意的是，Garden City開幕前，遠東SOGO曾評估新商場可能對鄰近忠孝館、復興館產生排擠效應，但黃晴雯表示，從目前兩館業績觀察，實際衝擊比原先預期小，顯示三館客群具有互補空間。

她進一步指出，Garden City主要吸引20至40歲年輕客群及年輕家庭，未來將扮演SOGO主力顧客「孵化器」，透過會員經營提高顧客黏著度，並引導消費者逐步走向主打輕奢商品的忠孝館，以及定位頂級精品的復興館，形成東區三館互補的經營布局。

對於新型態購物中心的經營模式，黃晴雯提出「時間效」概念，強調Garden City不只追求傳統百貨重視的坪效，更看重顧客停留時間與回訪頻率。商場擴大親子空間，並集中餐飲、運動、美妝、家電及服裝等業種，就是希望讓消費者從參加活動延伸至日常購物與聚會，逐步建立固定到訪習慣。

既有百貨營運方面，復興館受惠精品改裝及品牌調整，今年以來業績成長11.6%。黃晴雯表示，Chanel、Hermès等精品品牌完成改裝後，不僅採用全球最新店裝概念，也擴大專屬購物洽談空間，提供高端顧客個人化服務，帶動客單價明顯提升。

忠孝館則引進40個新品牌，上半年業績成長逾五成；復興館今年也新增20個品牌，持續透過品牌組合調整及賣場升級強化競爭力。

展望周年慶買氣，黃晴雯認為，今年經濟成長及薪資提升，有助支撐消費信心，特定產業獎金與紅利增加，也將挹注高端消費動能。加上交屋需求帶動家電採購，以及黃金、精品、美妝等商品買氣，對第4季零售市場抱持正面看法。

今年遠東SOGO周年慶首度攜手三麗鷗旗下Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗及大耳狗推出聯名活動，並結合信用卡回饋、會員優惠及各館促銷，力拚周年慶業績達標。

周年慶 SOGO 大巨蛋

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