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公平會否決Grab收購foodpanda台灣業務案 Grab：對結果感到失望

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
公平會今天提出四大理由，宣布否決Grab收購foodpanda台灣案。 路透社
公平會今天提出四大理由，宣布否決Grab收購foodpanda台灣案。 路透社

Grab收購foodpanda台灣業務案，遭公平會否決。Grab發言人表示，「我們知悉台灣公平交易委員會今日針對Grab擬收購foodpanda台灣業務案所做出的決定。我們對此結果感到失望。」

Grab今年3月23日宣布，與foodpanda母公司Delivery Hero達成協議，將以6億美元現金收購foodpanda台灣外送事業，但這樁交易須經主管機關核准。公平交易委員會今日公布結果，公平會發言人辛志中今日表示，公平會否決Grab收購foodpanda。

對此，Grab 發言人表示，「我們對此結果感到失望，因為無法按計劃把創新服務、合理收入機會，以及優化的服務標準帶給台灣消費者、外送員和商家。Grab在東南亞的核心業務依然發展強勁。我們將持續投入資金與資源，推動既定的成長藍圖，並支持Grab於東南亞各市場的在地社群持續發展」。

foodpanda 公平會 Grab

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