公平會禁止Grab併購Foodpanda 外送協會表達肯定

公平會21日正式決議，禁止Grab併購Foodpanda，台灣外送產業權益協進聯盟與全國外送產業工會發表聯合聲明，對主管機關展現專業獨立性、依法嚴格把關市場競爭的裁決結果，表達高度肯定與感謝。這項決策為新興平台經濟的反壟斷審查樹立了關鍵標竿，有效遏阻市場走向實質壟斷。

平台巨頭的跨國整併反映出全球零工經濟資本的高度集中趨勢。這類跨國併購往往伴隨單方面調降每單報酬、加劇演算法控制與弱化勞動談判權等後果，東南亞等市場已出現相關案例。

除台灣外各國反壟斷監管機構應當將勞工權益納入核心評估項目，共同維持區域勞動條件。國際組織的同步聲援，彰顯出台灣此次反壟斷裁決在國際平台勞動權益防線上的指標意義。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，肯定公平會務實聽取基層心聲，並以扎實的經濟分析與產業調查為依據，清楚辨識出兩大巨頭結合後將帶來的嚴重影響。

陳昱安說，外送平台已是全民生活基礎設施，市場失去競爭制衡時，數十萬從業人員的每單報酬、數萬家餐飲商家的抽成負擔以及廣大消費者的選擇權，都會受到獨大資本的直接牽制。公平會此次依法守住市場競爭底線，具體落實了競爭法規保護多元市場與勞動參與者的立法初衷。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，此次審查展現了主管機關前瞻且周延的監管視野。大型外送平台每日彙集並處理龐大的即時定位資訊、關鍵設施周邊物流動態與全民生活軌跡，本質上具備數位基礎設施的戰略特性。

蘇柏豪認為，公平會將關鍵數據安全與地緣政治風險納入綜合評估，同時顧及市場競爭結構與數位國防需求，展現出高度的風險防患意識與宏觀治理格局，這項決定值得高度肯定。

針對產業後續動態，聯盟與工會指出，Foodpanda母公司在台業務仍可能繼續轉售。面對市場後續變化，將維持與國際工會組織的橫向聯繫，共同掌握跨國監管資訊，同時持續追蹤市場交易動態，未來也將以最高標準來檢視後續的買家。