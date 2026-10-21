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達麗董座看好房市回溫 明年迎246億元完工交屋高峰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
達麗建設董事長謝志長。記者朱曼寧／攝影
達麗建設董事長謝志長。記者朱曼寧／攝影

達麗（6177）建設董事長謝志長表示，看好明年房市逐步回歸正常軌道，只要台股未出現崩盤，加上選舉因素告一段落，交易量可望復甦，對房市持樂觀態度。明年也將迎來完工交屋高峰，四大案完工量達246億元，未來八年平均每年完工量逾200億元，未來動能無虞。

謝志長指出，身為業者對市場沒有悲觀的權利，事實上，住宅市場始終存在自住及換屋需求，只要產品符合購屋族實際需求，仍有銷售空間，因此對明年房市維持正向看法。

在產品策略方面，謝志長表示，達麗未來將以六都為主要推案區域，產品規劃聚焦市場需求，不以高單價、高總價住宅為開發重心，持續掌握自住及換屋客層。

完工量上，達麗明年將迎來完工交屋高峰，總銷66億元的北士科「達麗河蘊」，預計今年11月取得使用執照，認列時間將落在明年第1季，另，明年還有三大建案完工，包括總銷41億元的「達麗雙子星」、98億元的「達麗新高鐵」，以及41億元的「達麗世界學」，加計「達麗河蘊」，四案合計完工量達246億元。

推案方面，達麗副總廖政雄表示，新竹台肥段總銷約70億元的「達麗吾同PHOENIX」，今年8月潛銷以來已售約五成，該案規劃二至四房純住宅產品，且觀察市場需求，目前30幾坪的三房最受買盤青睞。

除了國內住宅市場，達麗也將加速擴大美國不動產布局。謝志長表示，面對台灣房市規模萎縮，公司將尋求海外市場發展機會，尤其隨著台積電赴美設廠，以及相關供應鏈陸續跟進，美國市場將成為達麗未來布局重點，而在美國的投資策略將與台灣有所區隔，未來不以住宅開發為主，而是鎖定能夠創造固定收益的商用不動產，藉此拓展海外事業版圖。

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